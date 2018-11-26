۷۰ درصد چاه های غیرمجاز کشور پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالله فاضلی فارسانی با اشاره به پرشدن ۴۴ هزارحلقه چاه غیر مجاز در کشور گفت: طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی سال ۹۳ به تصویب شورای عالی آب رسید که در ۴ سال گذشته از تصویب این طرح ۷۰ درصد چاه های غیر مجاز پرشده است.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ هزار چاه غیر مجاز درکشور گفت: درصورت تامین اعتبار باید تا پایان برنامه ششم توسعه همه این ۳۰۰ هزارحلقه چاه غیر مجاز بسته شود.

دبیر اجرایی طرح اجرا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی،​ شرکت مدیریت منابع آب،­ فرونشست را از اثرات وجود چاه های غیر مجاز دانست و ادامه داد: طبق استانداردهای جهانی،­ افت سالانه ۵ سانتی متری زمین روندی طبیعی است این درحالی است که هم اکنون در تهران سالانه ۲۳ سانتی متر،​ مشهد ۲۰ سانتی متر و البرز ۱۰ سانتی متر فرونشست وجود دارد.

فاضلی فارسانی بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز را در خراسان رضوی، فارس و همدان دانست و افزود: اتکا معیشت مردم به این چاه های غیر مجاز،­ یکی از مشکلات مهم در بسته نشدن چاه های در کشور است که برای رفع این مشکل باید وزارت جهاد کشاورزی اقدام به انتقال این افراد به مجتمع ها و سایر طرحهای تولید ی است.

وی با تاکید بر ضرورت تامین اعتبار برای اجرای کامل طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به دلیل تامین امنیت آب شرب گفت: اعتبار مورد نیاز برای پلمپ چاه های غیر مجاز در سال گذشته ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایش قیمتهایی که اتفاق افتاده به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. هم اکنون ۶۵ درصد آب شرب شهرها و روستاها از ذخایر زیر زمینی تامین می شود.