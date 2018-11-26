۷۰ درصد چاه های غیرمجاز کشور پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالله فاضلی فارسانی با اشاره به پرشدن ۴۴ هزارحلقه چاه غیر مجاز در کشور گفت: طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی سال ۹۳ به تصویب شورای عالی آب رسید که در ۴ سال گذشته از تصویب این طرح ۷۰ درصد چاه های غیر مجاز پرشده است.
وی با اشاره به وجود ۳۰۰ هزار چاه غیر مجاز درکشور گفت: درصورت تامین اعتبار باید تا پایان برنامه ششم توسعه همه این ۳۰۰ هزارحلقه چاه غیر مجاز بسته شود.
دبیر اجرایی طرح اجرا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، شرکت مدیریت منابع آب، فرونشست را از اثرات وجود چاه های غیر مجاز دانست و ادامه داد: طبق استانداردهای جهانی، افت سالانه ۵ سانتی متری زمین روندی طبیعی است این درحالی است که هم اکنون در تهران سالانه ۲۳ سانتی متر، مشهد ۲۰ سانتی متر و البرز ۱۰ سانتی متر فرونشست وجود دارد.
فاضلی فارسانی بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز را در خراسان رضوی، فارس و همدان دانست و افزود: اتکا معیشت مردم به این چاه های غیر مجاز، یکی از مشکلات مهم در بسته نشدن چاه های در کشور است که برای رفع این مشکل باید وزارت جهاد کشاورزی اقدام به انتقال این افراد به مجتمع ها و سایر طرحهای تولید ی است.
وی با تاکید بر ضرورت تامین اعتبار برای اجرای کامل طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی به دلیل تامین امنیت آب شرب گفت: اعتبار مورد نیاز برای پلمپ چاه های غیر مجاز در سال گذشته ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با افزایش قیمتهایی که اتفاق افتاده به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. هم اکنون ۶۵ درصد آب شرب شهرها و روستاها از ذخایر زیر زمینی تامین می شود.
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