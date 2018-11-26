آمریکا حقوق بشر را با قرارداد تسلیحاتی زیرپا می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک مجدد میلاد مسعود نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اهل بیت (ع) را طریق الی الله و توسل به آنها را موجب اقتراب به ساحت حق تعالی دانست و با گرامیداشت هفته وحدت تصریح کرد: امروز وحدت در جهان اسلام برای دفع حملات و خطرات دشمنان و خنثی ساختن توطئه های آنان، یک ضرورت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: قرن هاست که کشورهای استعماری از طریق اختلاف افکنی میان کشورهای اسلامی به دنبال تحقق اهداف شوم خود هستند و این سیاست، امروز آشکارتر از گذشته در رفتار و گفتار سردمداران کشورهای سلطه به چشم می خورد؛ چنانکه می بینیم هیئت حاکمه آمریکا آشکارا از ائتلاف های عجیب در منطقه که مبتنی بر تفرقه میان کشورهای اسلامی است، صرفا برای بقای رژیم صهیونیستی حمایت می کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه استعمارگران در طول قرنهای متمادی همواره القا کرده اند که کشورهای اسلامی نمی توانند به صورت مستقل، سر پا بمانند و برای ادامه حیات خود نیازمند تکیه بر کشورهای غربی هستند، اظهار کرد: امروز رئیس جمهور نادان آمریکا، این تفکر کهنه و نخ نما را با صدای بلند اعلام می کند و خطاب به عربستان می گوید شما گاو شیرده هستید و دو هفته هم نمی توانید بدون حمایت ما دوام بیاورید. چنین عبارات تحقیرآمیزی، در امتداد همان سیاستی است که می خواهد القا کند، ادامه حیات کشورهای مسلمان، ارتباط مستقیمی با میزان تبعیت این کشورها از سلطه گران دارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ۴۰ سال است که در مقابل این تفکر ایستاده، خاطرنشان کرد: همین مقاومت است که باعث شده ملت بصیر ایران اسلامی طی همه این سال ها مورد شدیدترین هجمه ها و تحریم ها از سوی غرب خصوصا آمریکا قرار گیرند.

میراث دار گاوچران های طپانچه به دست، ملتی با هزاران سال تمدن را «تروریست» می خواند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: رئیس جمهور شیرین عقل و نادان ایالات متحده آمریکا ادعا کرده که ملت ایران تروریست است. اینکه کسی یک ملت رشید، بصیر و دارای پشتوانه چند هزار ساله تمدنی را «تروریست» بخواند، بسیار تعجب آور و گزاف است. نمی توان پذیرفت که میراث دار گاوچران های طپانچه به دست با آن سابقه کثیف اخلاقی اش، ملتی بزرگ را متهم به تروریست بودن کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته، یک سخن واحد در یک مسیر واحد داشته و آن، «مقابله با سلطه» بوده که بخشی از فرایند سلطه گری نیز بهره مندی از تروریسم است. جمهوری اسلامی، خود قربانی تروریسم است و افکار عمومی جهان شاهد است تروریست هایی که روزگاری در ایران جولان می دادند و مردم بی گناه را به خاک و خون می کشیدند، امروز در دامان غربی ها مشغول استراحت هستند و هر از گاهی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پدید آوردن «داعش» توسط آمریکا به اذعان شخص ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی، تصریح کرد: عجیب است که آمریکا پدیدآورنده و حامی داعش بوده اما جمهوری اسلامی که در برابر داعش و گروه های تروریستی مقاومت کرده و توانسته بساط آنها را در سوریه و عراق برچیند، متهم به تروریست بودن می شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حملات شیمیایی اخیر به شهر حلب در سوریه توسط تروریست ها یادآور شد: کشورهای سلطه، روزگاری به بهانه مقابله با سلاح های کشتار جمعی به عراق حمله کردند در حالیکه خودشان زرادخانه های صدام را از این سلاح ها پر کرده بودند. امروز هم در حلب، حملات شیمیایی صورت می گیرد اما چون از جانب تروریست هاست، هیچ صدایی از حامیان آنها به گوش نمی رسد. این دقیقا همان ارزش های آمریکایی مورد تاکید سردمداران این کشور است که صراحتا می گویند «از ما اسلحه بخر و با خیال آسوده جنایت کن».

آیت الله آملی لاریجانی خطاب به مدافعان دروغین حقوق بشر در غرب بویژه آمریکا گفت: ننگتان باد با این ارزش ها و حقوق بشری که از آن دم می زنید. امروز در یمن با بمب های شما مردم بی گناه سلاخی می شوند اما به خاطر آنکه با عربستان قرارداد دارید و مدعی هستید که سرمایه سعودی ها برایتان ایجاد شغل کرده است، هیچ سخنی از این جنایات به زبان نمی آورید. آن خبرنگار سعودی را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رساندند و در حالی که طبق گزارش های سازمان های اطلاعاتی و امنیتی خودتان برای شما محرز شده است که بن سلمان در این جنایت نقش داشته، می گویید ما نمی توانیم کاری کنیم چون پول آنها برای ما مهم است!

آمریکا «حقوق بشر» را با ۴۰۰ میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی زیر پا می گذارد

رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف نسبت به انحطاط اخلاقی دنیای مدعی تمدن غرب، تصریح کرد: البته حکام سابق آمریکا نیز همینطور بودند اما وقاحت آنها اکنون آشکارتر و عریان تر شده و تصریح می کنند ما حقوق بشر را زیر پا می گذاریم چون قرارداد تسلیحاتی چهارصد میلیارد دلاری بسته ایم و پول عربستان در کشور ما شغل ایجاد کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در واقع همانگونه که برخی مسئولان غربی نیز به این معنا اشاره کرده اند، آمریکا می گوید اگر طرف قرارداد ما باشید و به ما سود برسانید، می توانید هر کاری خواستید انجام دهید و هر ارزشی را زیر پا بگذارید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با چنین روندی مخالف است، خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی صدمات و لطمات و تحریم های چهل ساله را از ناحیه دشمن تحمل کرده، بر اساس پایه­های محکم ارزشی و ایمانی بوده است و می داند که دفاع کشورهای غربی از حقوق بشر، کذب محض است؛ وگرنه چگونه می توان بین مردم یمن و یک آمریکایی که در جایی کشته می شود، تفاوت قائل شد؟ امروز صدها و هزاران یمنی از کودک و بزرگ، اینگونه به نحو فجیع تحت فشار و محاصره هستند و به قتل می رسند اما چون آمریکا با عربستان قرارداد دارد می گوید بمب می فروشیم تا بر سر شما بریزند!

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دلیل مقاومت جمهوری اسلامی، این رفتار ننگین و شرم آور کشورهای سلطه است، تاکید کرد: امروز جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی، پناه ملت های مظلوم است و ما مطمئنیم این جبهه به فضل و عنایات خاصه الهی، ان شاءالله پیروز میدان خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت هفته بسیج، این شجره طیبه را که به ابتکار امام راحل (قدس الله نفسه الزکیه) پایه گذاری شد، نعمتی عظیم برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: بسیج در واقع تبلور ورود به صحنه مقاومت، دفاع، حفظ امنیت و سازندگی است. امروز، روحیه جهادی در بسیج حلّال بسیاری از مشکلات است و ما امیدواریم که این روحیه همچنان حفظ شود.

الگوبرداری از بسیج در منطقه موجب عقب راندن دشمنان شده است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به الگوبرداری کشورهای منطقه از ساختار «بسیج»، اظهار کرد: الگویی که عراق و سوریه از بسیج گرفتند، موجب عقب راندن دشمن شد و ما خوشحالیم که جمهوری اسلامی توانسته است با این الگوی موفق، بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذارد. امروز هم امیدواریم بسیج در صحنه اقتصاد کشور با اقتدار ورود یابد و به مردم کمک کند زیرا کمک به مردم، یک اصل است. امروز بسیج در بحث پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب های اجتماعی نیز کمک قابل توجهی به قوه قضاییه می کند و برنامه های خوبی را در این زمینه طراحی کرده اند. امیداوریم هم بسیج حقوقدانها و هم کل بسیج بتوانند در زمینه حل مشکلات حقوقی – قضایی، اجتماعی و دفع آسیب ها به جامعه کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بر همکاری قوا برای حل این مشکلات تاکید کرد و گفت: بار اصلی مسئولیت برای حل مشکلات بر دوش قوه مجریه است، منتها قوای دیگر نیز باید به دولت کمک کنند. بحمدالله با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برخی از گره­ها در حال گشوده شدن است و به تدریج شاهد ثبات و وضعیت بهتری خواهیم بود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات او است، یادآور شد: هنوز تا حل کامل مشکلات فاصله داریم و دولت محترم نیز باید تدبیر خود را افزایش دهد. قوای دیگر هم باید همکاری کنند و در این میان مسائل و مشکلات قشرهای مختلف را باید مورد توجه جدی قرار داد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی مشکلات کارگران و مطالبات آنان اشاره کرد و گفت: امروز قشر کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است. به هر حال، حقوق ثابتی داشته اند و یک باره قیمت ارزاق و اجناس بالا رفته است. ما باید به حل مشکلات آنها توجه داشته باشیم. گاهی ماهها حقوق کارگران به تعویق می افتد؛ چگونه زندگی کنند؟ این مسائل، دو وجه دارد؛ یکی وجه اجرایی است که دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول باید در جایی که بحث حقوق عمومی مطرح است به موضوع ورود پیدا کنند و اگر مسئولی کوتاهی می کند، با او برخورد شود.

دشمن در صدد استفاده از ابزار «مطالبات کارگری» است

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: وجهه دیگر، سوء استفاده دشمن از برخی خلاءها و کاستی هاست. با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود. این قبیل مسائل، ابزار دشمن است و برخی در صدد بهره گیری از این ابزار هستند. هیچگاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مطالبات کارگران عزیز باید در یک فضای معقول، با تفاهم های منطقی با پیمانکاران و با ورود دولت و دستگاه قضایی به نتیجه برسد. اینکه عده ای این مطالبات را بخواهند و عده­ای بهانه کنند و نظم و انتظام کشور را به هم بریزند، قابل قبول نیست. در عین حال تأکید می کنم که دولت محترم نیز باید مسئله معیشت کارگران را واقعاً مد نظر داشته باشد و در جاهایی که مشکلاتی پدید می­آید فوراً رسیدگی کند. ما از زحمات دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات، تشکر می کنیم اما در عین حال تاکیدمان این است که مسائل سر وقت خود و به موقع حل و فصل شوند تا نتیجه بخش باشند.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر ضرورت دقت در واگذاری ها و نظارت کامل دولت بر روند کار واحدهایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند، تصریح کرد: باید دقت شود که بخش خصوصی دقیقا می خواهد به چه شکل عمل کند. نباید روند کار به گونه ای باشد که عده ای بخواهند از منافع یک کارخانه سوء استفاده کنند و سپس معیشت کارگران را به خطر بیندازند. دولت باید در عین واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی، نظارت تام داشته باشد و شرط اصلی و اساسی­اش نیز نگهداری کارگران در بستر کار کارخانه باشد؛ نه اینکه کارخانه را بفروشند و فردی هم که خریدار است، از فضای فیزیکی کارخانه استفاده کند و زمین های آن را بفروشد! شرط اساسی این است که کارخانه باید به قوت خود باقی باشد.

واگذاری ها به بخش خصوصی باید معقول، منطقی و با نظارت تام دولت باشد

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی، واگذاری معقول و منطقی با نظارت تمام را از ارکان یک واگذاری صحیح دانست و خاطرنشان کرد: ان شاءالله همه قوا دست به دست هم بدهند و در جهت حل مشکلات کارگران و کارمندان که اقشار ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی هستند، گام بردارند.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان با اشاره به زلزله شامگاه یکشنبه در کرمانشاه، از پیگیری های خود در تماس با استاندار کرمانشاه و رئیس کل دادگستری این استان خبر داد و اظهار کرد: حسب گزارش هایی که دریافت کردم، بحمدالله این زمین لرزه تلفات جانی نداشته و عمده مصدومان نیز به صورت سرپایی مداوا شده اند. ما ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیزی که در این شرایط آب و هوایی با مشکل روبه رو شده اند، از دولت محترم می خواهیم که تمام تلاش خود را برای حل مشکلات این عزیزان به کار ببندد و از مقامات قضایی و انتظامی استان نیز می خواهیم که در بحث حفظ امنیت مناطق حادثه دیده از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.