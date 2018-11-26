رژیم سعودی؛ نماد اسلام آمریکایی/ محور وحدت آزادی قدس شریف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، در بخش دوم نشست عمومی ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی که عصر امروز در هتل آزادی تهران برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) اظهار داشت: از حضور همه مهمانان داخلی و خارجی و برگزار کنندگان این اجلاس به ویژه آیت‌الله اراکی تشکر می‌کنم.



رئیسی ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در روز میلاد پیامبر اسلام (ص)، آن را بسیار راهگشا و اثر بخش دانست و گفت: وحدت از برکات انقلاب اسلامی است که به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه و تاکید حضرت امام (ره) بوده است و در واقع عنصر هویت بخش انقلاب اسلامی بوده است.



تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دو نوع وحدت در جهان وجود دارد که یکی از آنها شرکت سهامی است که صرفا منفعت‌گراست و دیگری یک وحدت عمقی است، تصریح کرد: در این نوع وحدت، سخنی از سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی نیست بلکه صحبت از ایفای مسوولیت است.



وی با تاکید بر اینکه محور وحدت در امت اسلامی پیامبر اسلام، قرآن و اهل‌ بیت (ع) هستند، افزود: هر آسیبی به هر بخش امت اسلامی وارد شود کل امت اسلامی به مخاطره می‌افتد لذا مساله فلسطین از سال ۴۲ توسط امام خمینی (ره) به عنوان مساله اصلی جهان اسلام مطرح شد.



حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه اینجا دیگر سخن از حماس سنی یا حزب‌الله شیعی و منافع نیست بلکه اصل خانواده اسلامی مطرح است، گفت: احساس مسئولیت همگان به دلیل این وحدت است که ایران از یمن، افغانستان و عراق و سایر کشورهای اسلامی حمایت می‌کند.



تولیت آستان قدس رضوی هدف دار بودن و حرکت امت و عدم ایستایی را از مهم‌ترین ویژگی‌های امت اسلامی برشمرد و گفت: امت اسلامی به عنوان یک خانواده بزرگ وحدت را بزرگ‌ترین معروف و تفرقه را بزرگ‌ترین منکر میداند لذا هرکس این وحدت را مخدوش کند در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.



وی با بیان اینکه ما مرزگذاری طائفه‌ای نداریم و نماد وحدت آزادی قدس شریف است، تصریح کرد: از ۴۰ سال قبل مقاومت پاسخ مثبت داده و همچنان این امر مهم ترین راهبرد است و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام باید پای آن بایستند و اجازه ندهند صهیونیست‌ها در آن خللی ایجاد کنند هرچند گروه‌های تکفیری به دنبال مخدوش کردن آن بودند اما داعش و گروه‌های تکفیری از جبهه مقاومت شسکت خوردند.



حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه همه روشنفکران و نخبگان باید بدون لکنت از جریان مقاومت حمایت کنند به دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی اشاره کرد.



تولیت آستان قدس رضوی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در همه جبهه‌ها تفوق با جبهه مقاومت است به احیای معنویت در جوامع اشاره و آن را از دلایل این برتری عنوان کرد و اظهار داشت: غربی‌ها ۳۰۰ سال با خدا مبارزه کردند که نتیجه آن ۷۰ سال ظلم به ملت فلسطین و صدها کلاهک هسته‌ای و ظلم و جنایات آنها در جهان امروز شده است.



وی با اشاره به اینکه امروز زمینه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامی فراهم شده که این مرهون انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز اسلام توسعه‌گرا یا اسلام آمریکایی و اسلام واپس‌گرا که نماد آن رژیم سعودی است رسوا و پرچمداری از آن اسلام محمدی (ص) است.



حجت‌الاسلام رئیسی استقلال در تصمیم‌گیری و تغییر موازنه‌های قدرت را از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: احیای معنویت در جوامع و زدودن تعارض بین معنویت و پیشرفت که جوامع غربی مطرح کرده بودند از دیگر دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

تولیت آستان قدس رضوی ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی و گسترش عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی را بی‌نظیر دانست و تاکید کرد: رشد علمی در جمهوری اسلامی بسیار چشم‌گیر بوده است.



وی با بیان اینکه پرچم انقلاب اسلامی به جامعه اصل «ما می‌توانیم» و امیدواری را القا کرد، گفت: به برکت خون شهدا از جوامع اسلامی جهل‌زدایی شده و بیداری اسلامی شکل گرفته است.



حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه برافراشته شدن پرچم امت اسلامی و تقویت جبهه مقاومت و ایستادگی مقابل نظام سلطه موجب افول جدی آنها در منطقه و جهان شده است، گفت: این برکات انقلاب اسلامی تازه از مقدمات است و انشالله زمینه‌های ظهور منجی بشریت را فراهم می‌کند.



تولیت آستان قدس رضوی، توحید را رمز پیشرفت در جوامع اسلامی دانست و گفت: بر همه روشنفکران و صاحبان قلم لازم است انواع توطئه‌های دشمن را به زبان هنر و فرهنگ هشدار داده و آن را اعلام و خنثی کنند.