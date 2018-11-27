علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران ایران حدود دو ماه و نیم قبل در نشستی که با کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس داشته، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیشنهاد و ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد بنده در آن جلسه این بود که این مساله را یک بار برای همیشه حل کنیم.

وی افزود: براین اساس مجلس باید ماده یا تبصره ای به قانون فعلی خرید تضمینی اضافه کند که بر مبنای آن، اگر دولت در اعلام نرخ خرید تاخیر کرد، ملاک قیمت، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می کند.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ، قرار است این طرح طی هفته جاری یا هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود.

ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هیات رئیسه بنیاد ملی گندمکاران طی جلسه ای که امروز با اعضای کمیسیون کشاورزی دارند، در این زمینه مذاکره خواهند کرد، افزود: همچنین قرار است ما جلسه ای با هیات رئیسه مجلس داشته باشیم و استدلال های خود را درباره منطقی نبودن نرخ فعلی ارائه کنیم که تاریخ نهایی این جلسه فردا به ما اعلام می شود.

وی با بیان اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز از نرخ اعلام شده ناراضی هستند و پیشنهاد این وزارت خانه حدود ۱۷۰۰ تومان بوده است، گفت: وزیرجهاد کشاورزی نیز در حال پیگیری موضوع است.

ایمانی با اشاره به اینکه همه کشاورزان از نرخ اعلام شده ناراضی هستند، ادامه داد: کشاورزان به دنبال این هستند که در صورت اجازه وزارت کشور، در خیابان پاستور تجمع و به اقدامات دولت طی سالهای اخیر در زمینه خرید تضمینی اعتراض کنند.

وی با بیان اینکه ما تنها خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی هستیم، اضافه کرد: نرخ اعلام شده در واقع ۱۰.۴ درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزایش دارد و این رقم ۱۳ درصد نیست چرا که امسال جدول خرید گندم تغییر کرده است.

ایمانی با اشاره به افزایش ۱۷۰ تومانی قیمت گندم در سالجاری ادامه داد: قبلا در جدول خرید افت مفید ۴ درصد و افت غیرمفید ۲ درصد بوده که امسال این اعداد به ترتیب به ۲ و ۱ درصد تغییر کرده است بنابراین ۳۴ تومان از ۱۷۰ تومان اضافه شده کسر می شود و قیمت واقعی که به کشاورزان پرداخت می شود ۱۴۳۶ تومان معادل ۱۰.۴ درصد است.