به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی صبح سه‌شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان بوشهر در مرحله ارسال آثار است که فعالان رسانه‌ای تا ۲۱ آذر برای ارسال آثار خود فرصت دارند.

وی بیان کرد: از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره توسعه، تعمیق و نهادینه‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی، ایجاد زمینه‌ای برای هم‌افزایی و ارتباط بیشتر فعالان رسانه، کمک به افزایش کیفی آثار منتشر شده در رسانه‌ها، حساس کردن مسئولان برای حل معضلات و تجلیل و تقدیر از فعالان رسانه است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر با اشاره به امضای تفاهم همکاری شرکت برق و بسیج رسانه استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این تفاهمنامه همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و بسیج رسانه در برگزاری جشنوار رسانه ای ابوذر است.

نجفی افزود: علاقه مندان به شرکت در جشنواره رسانه ای ابوذر می توانند نسبت به ارسال آثار خود با موضوع های استانی مصرف بهینه برق، سازگاری با کم آبی و اخلاق و حقوق شهروندی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی یادآور شد: موضوعات کشوری جشنواره رسانه‌ای ابوذر نیز مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مسائل صنفی خبرنگارای، بسیج و حوزه های اقدام، مقاومت و دفاع مقدس و خدمات اجتماعی محرومیت زدایی است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر ادامه داد: جشنواره رسانه‌ای ابوذر در قالب تیتر، خبر، گزارش، یادداشت، عکس، گرافیک، کاریکاتور، موشن گرافی، مستند، فیلم اجرا می شود.