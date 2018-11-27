۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

رئیس سازمان بسیج رسانه بوشهر:

مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر تا ۲۱ آذرماه است

بوشهر - رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر تا ۲۱ آذرماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی صبح سه‌شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان بوشهر در مرحله ارسال آثار است که فعالان رسانه‌ای تا ۲۱ آذر برای ارسال آثار خود فرصت دارند.

وی بیان کرد: از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره توسعه، تعمیق و نهادینه‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی، ایجاد زمینه‌ای برای هم‌افزایی و ارتباط بیشتر فعالان رسانه، کمک به افزایش کیفی آثار منتشر شده در رسانه‌ها، حساس کردن مسئولان برای حل معضلات و تجلیل و تقدیر از فعالان رسانه است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر با اشاره به امضای تفاهم همکاری شرکت برق و بسیج رسانه استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این تفاهمنامه همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و بسیج رسانه در برگزاری جشنوار رسانه ای ابوذر است.

نجفی افزود: علاقه مندان به شرکت در جشنواره رسانه ای ابوذر می توانند نسبت به ارسال آثار خود با موضوع های استانی مصرف بهینه برق، سازگاری با کم آبی و اخلاق و حقوق شهروندی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی یادآور شد: موضوعات کشوری جشنواره رسانه‌ای ابوذر نیز مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مسائل صنفی خبرنگارای، بسیج و حوزه های اقدام، مقاومت و دفاع مقدس و خدمات اجتماعی محرومیت زدایی است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان بوشهر ادامه داد: جشنواره رسانه‌ای ابوذر در قالب تیتر، خبر، گزارش، یادداشت، عکس، گرافیک، کاریکاتور، موشن گرافی، مستند، فیلم اجرا می شود.

کد خبر 4469302

