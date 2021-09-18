به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس یک میراث ارزشمند است که در اختیار ما است و باید این دستاوردها را حفظ و صیانت کنیم.

وی اضافه کرد: اهالی رسانه چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن تلاش گسترده‌ای را در راستای بیان ارزش‌های دفاع مقدس و اقتدار ایران اسلامی داشته‌اند و شهدای زیادی از اهالی رسانه در این مسیر تقدیم نظام و انقلاب شده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر تاکید کرد: در حوزه دفاع مقدس و عرصه شهید و شهادت، اهالی رسانه استان بوشهر نقش خود را به خوبی درک کرده و در سطح کشور پیشتاز است که بخشی از آن را در پوشش کنگره شهدای استان دیدیم.

وی از برگزاری جشنواره ابوذر استان بوشهر خبر داد و افزود: بنا داشتیم این جشنواره را زودتر برگزار کنیم ولی به خاطر شرایط کرونایی، این برنامه به تعویق افتاد.

نجفی اضافه کرد: جشنواره ابوذر استان بوشهر ششم مهرماه و به مناسبت هفته دفاع مقدس با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد داشت.

وی بیان کرد: به خاطر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ناچار به دعوت از تعداد محدودی از اهالی رسانه استان هستیم و از اینکه نمی‌توانیم در خدمت همه اهالی رسانه باشیم ناراحت هستیم.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر گفت: جشنواره ابوذر امسال در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می‌شود و در این مراسم از برگزیدگان این جشنواره تقدیر خواهد شد.