پیش نویس قانون ممنوعیت ارسال سلاح به عربستان در سنا آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارتین ایندیک» نایب رئیس موسسه بروکینگر و از دیپلمات های کهنه کار آمریکایی با انتشار پیامی در توئیتر ضمن اعلام این خبر نوشت: فقط این را بخوانید «مسئولیت عربستان سعودی و قانون ۲۰۱۸ یمن»، پیش نویسی که از سوی سناتورها منندز، رید، گراهام و کالینز آماده شده و اگر تصویب شود فروش هرگونه تسلیحات به عربستان سعودی متوقف می شود. رئیس جمهور ترامپ فقط در صورتی می تواند به تعلیق صادرات تسلیحات به عربستان پایان دهد که عربستان به جنگ یمن خاتمه دهد.

در همین رابطه روز گذشته سناتورهای آمریکایی از ادامه حمایت های ترامپ از «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی به دلیل جنگ یمن و نقش او در قتل جمال خاشقجی انتقاد کرده بودند.

در همین رابطه سناتور «لیندسی گراهام» و سناتور «سوزان کالینز» که هر دو از چهره های جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا هستند بار دیگر بر لزوم انجام اقدامی سخت علیه «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی تاکید کردند.

این دو سناتور با اشاره به اینکه سازمان سیا صراحتا محمد بن سلمان را عامل قتل خبرنگار منتقد عربستانی نامیده، خواستار آن شده اند که کنگره آمریکا اقدامی سخت را علیه وی انجام دهد.

سناتور کالینز در این رابطه می گوید: این اشتباهی بسیار بزرگ برای رئیس جمهوری است که یافته های سازمان سیا درباره قتل خاشقجی را نادیده می گیرد.

در همین رابطه گراهام نیز در مصاحبه ای ضمن مخرب خواندن سیاستهای ولیعهد عربستان سعودی گفت که در صورت وجود مدارک کافی در رابطه با دست داشتن او در قتل «جمال خاشقچی»، برای تحریم او تلاش می‌کند.