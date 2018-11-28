دستگیری ۱۶ معتاد در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاده اظهار داشت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده ،پارک ها و بوستان ها طرح جمع‌آوری معتادان اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه برقراری نظم و امنیت اولویت اصلی پلیس است تصریح کرد: در این راستا ۱۶ معتاد دستگیر شدند.

سرهنگ حیدری زاد با بیان اینکه طرح‌های امنیتی پلیس تا پایان سال استمرار خواهد داشت، افزود: طرح مذکور مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

جانشین انتظامی شهرستان ایلام هدف از اجرای طرح را برخورد قاطع و قانونی با معتادان، اراذل و اوباش و مزاحمان خیابانی عنوان کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.