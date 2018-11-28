محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات یک عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حریق حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز ششم آذرماه شهروندان همدانی ۳۷۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۱۴۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۲۱۵ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق ضایعات در میدان شاهد بوده است.

وی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در سعیدیه، نجات افراد محبوس شده در منزل در صدف و عملیات امداد و نجات در حادثه انفجار گاز در خضر توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.