حفظ ۱۵۰ شغل با احیاء ۴ واحد تولیدی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، چهار واحد تولیدی در گلستان به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: این واحدهای تولیدی، تعطیل یا در آستانه تعطیلی بودند که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دوباره به چرخه تولید بازگشتند.

هاشمیان ادامه داد: با فعالیت این واحدهای تولیدی از بیکار شدن حدود ۱۵۰ کارگر جلوگیری شد و مسئولان این واحدهای تولیدی در صدد گسترش فعالیت خود هستند.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گلستان مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخه تولید بازگشتند.

هاشمیان گفت: مشکلات صاحبان این واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاه های اجرایی مربوط و بانک ها رایزنی شد.

این مقام ارشد قضایی در ادامه سخنان خود بیان کرد: هیچ شخص و هیچ مرجعی حق ندارد یک خط تولید را در استان تعطیل و یا توقیف کند.

هاشمیان افزود: باید مشکلات واحدهای تولیدی با حضور مسئولان و افراد ذی نفع، بررسی و از راهی جز تعطیلی، برای حل آن اقدام شود.