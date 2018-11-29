حمایت فارابی از ۱۰ فیلم با محور مقاومت طی ۲ سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مسعود نقاش‌زاده معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی در حاشیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «فیلم مقاومت» که در سینما فلسطین در حال برگزاری است، گفت: بسیاری از کسانی که اخیرا از راهپیمایی اربعین بازگشته‌اند، متفق‌القولند که در میان مردم عراق تقریبا هیچ سخنی از جنگ میان عراق و ایران نیست.

وی بیان کرد: پیش‌تر هم در یک گزارش مبسوط راجع به عراق به این نکته اشاره شده بود که در هیچ مقطع تحصیلی در کتب درسی کشور عراق درباره این جنگ نمی‌خوانیم؛ شاید دلیل آن جنگ‌های متعددی است که عراق پس از آن جنگ از سرگذرانده و یا شاید شرمی نهفته از آغاز چنان جنگ گسترده‌ای، دلیل این مهم است.

معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی تصریح کرد: به عکس در ایران، جنگ هشت ساله منشا آثار بسیاری بود، از خیابان‌ها و کوچه‌هایی که مزین به نام شهدای دفاع مقدس شدند، تا آثار هنری برگرفته از جنگ تحمیلی، جشنواره‌ها، شب شعرها، یادمان‌ها.

نقاش زاده با بیان اینکه بنیاد سینمایی فارابی نیز از بدو تاسیس در سال ۱۳۶۲، در بحبوحه جنگ و عملیات والفجر و خیبر، واحد جداگانه‌ای را با عنوان واحد جنگ در خود جای داد عنوان کرد: یکی از وظایف این واحد بررسی فیلمنامه‌هایی با موضوع دفاع مقدس بود، امری که تا همین امروز و در شورایی تخصصی همچنان دنبال می‌شود و موجب شده تا بنیاد فارابی همواره یکی از نهادهای حامی سینمای دفاع مقدس باقی بماند.

وی ادامه داد: بسیاری از آثار شاخص در این زمینه یا به طور کامل تولید این بنیاد بوده‌اند و یا با مشارکت آن ساخته شده‌اند.

به گفته معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی، آثاری همچون «دوئل»، «سجاده آتش»، «سفر به چزابه»، «گیلانه»، «حماسه مجنون»، «عصر روز دهم»، «چ»، «ویلایی‌ها»، «ماجرای نیمروز» و «سرو زیر آب» از جمله این آثار هستند.

نقاش زاده گفت: هدف اصلی از تشکیل شورای تخصصی مقاومت، در سال گذشته رسیدن به آثار ارزشمند و جذاب در این حوزه است و از آنجا که تشخیص اولویت‌های موضوعی، بررسی‌های فنی و فرهنگی و تبیین روش کار مناسب در تولید یکی از اهداف مهم شورای مقاومت است، بنابراین ضرورت دارد تا براساس اولویت‌های ملی و ظرفیت نهادهای مؤثر در بررسی و انتخاب متون ارائه شده، امکان تولید گزینه‌های مناسب مهیا شود.

وی تاکید کرد: این شورا سرفصل‌هایی از موضوعات مختلف را در دستور کار خود دارد. برگزاری منظم شورای تخصصی مقاومت بنیاد فارابی در ۱۸ ماه گذشته (قریب ۳۰ جلسه و بررسی بیش از ۶۰ طرح و فیلمنامه)، حضور صاحب نظران این عرصه در شورا، توجه ویژه به فیلمنامه با مشاوره و مراقبت از نگارش و سفارش فیلمنامه در این زمینه همه مبین توجه خاصی است که بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی به مقوله دفاع مقدس و انقلاب اسلامی داشته‌اند.

بر اساس اعلام معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم‌های «دریاچه ماهی» به کارگردانی مریم دوستی، «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمد حسین مهدویان، «ویلایی‌ها» از منیر قیدی، «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی، «سرو زیر آب» از محمد علی باشه‌آهنگر، «ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد، «کنجانچم» به کارگردانی یاسمن نصرتی، «صدای منو می‌شنوید» به کارگردانی صادق پروین آشتیانی، «بی تار» به کارگردانی جمیل رستمی و «رد خون» به کارگردانی محمد حسین مهدویان از جمله فیلم‌هایی هستند که در زمینه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت در ۲ سال گذشته از سوی بنیاد سینمایی فارابی حمایت شده‌اند.

نقاش زاده عنوان کرد: بنیاد فارابی همچنین از نگارش آثاری با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی حمایت کرده و با کارشناسی و ارائه مشاوره به فیلمنامه‌ها در جهت ارتقای آنها می‌کوشد، این فیلمنامه‌ها در سال جاری در دستور کار حمایت بنیاد قرار گرفته‌اند و بنیاد فارابی امیدوار است تا مرحله تولید پیش بروند.