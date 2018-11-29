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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد:

مبادله ۳۹ میلیون و ۳۹۹ هزار سهم در بورس همدان

مبادله ۳۹ میلیون و ۳۹۹ هزار سهم در بورس همدان

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان از مبادله تعداد ۳۹ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۱۱ سهم در بورس همدان خبر داد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته جاری تعداد ۳۹ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۱۱ سهم به ارزش ۱۴۷ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۲۸ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی عنوان کرد: ۴۸ درصد از معاملات این هفته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: این تعداد سهام متعلق به ۱۸۰ شرکت است و طی این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۷۹ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته جاری معادل ۱۶۳ هزار و ۷۷۲ واحد بود که نسبت به هفته گذشته، ۱۱ هزار و ۹۴۱ واحد کاهش یافت.

کد مطلب 4471437

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