مبادله ۳۹ میلیون و ۳۹۹ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته جاری تعداد ۳۹ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۸۱۱ سهم به ارزش ۱۴۷ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۲۸ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

وی عنوان کرد: ۴۸ درصد از معاملات این هفته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان اضافه کرد: این تعداد سهام متعلق به ۱۸۰ شرکت است و طی این هفته در بورس منطقه‌ای همدان ۷۹ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته جاری معادل ۱۶۳ هزار و ۷۷۲ واحد بود که نسبت به هفته گذشته، ۱۱ هزار و ۹۴۱ واحد کاهش یافت.