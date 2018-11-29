برقراری ۴۷۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۳ عملیات طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۷۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۹۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق ضایعات در بلوار جهانیان و تصادف و نشت سوخت خودرو در شهرک فرهنگیان بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین یک مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات حیوانات در گلزار توسط آتش نشانان به انجام رسید.