کلنگ زنی متمرکز ۱۰ دوربرگردان در محورهای مواصلاتی گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم متمرکز کلنگ زنی متمرکز ۱۰ دوربرگردان حادثه خیز، بعدازظهر پنجشنبه در گلستان برگزار شد.

سید مناف هاشمی، استاندار گلستان در مراسم متمرکز کلنگ زنی در بریدگی شهر سرخنکلاته اظهارکرد: ایمنی سازی جاده‌های گلستان از اولویت کاری استان است.

وی ادامه داد: طی مکاتبات و پیگیری های مکرر و طی جلسه با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور توانستیم بودجه‌ای را برای احداث ۱۰ دوربرگردان در استان کسب کنیم.

هاشمی ادامه داد: همچنین طی جلسه‌ای با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مقرر شد این مجموعه ۱۰ دور برگردان دیگر را هم ایمن سازی کند.

استاندار گلستان بر عادلانه بودن توزیع احداث این دوربرگردان‌ها در استان تأکید کرد و گفت: حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای این دوربرگردان‌های حادثه ساز در نظر گرفته شده است که پس از مکان یابی این نقاط، تا پایان سال ۹۸ به بهره برداری می‌رسد.