مرکل: بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان می‌گوید در دیداری که این هفته در حاشیه نشست جی ۲۰ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت؛ وی را از بابت توقیف ۳ فروند کشتی اوکراینی تحت فشار قرار خواهد داد.

وی همچنین خواستار آزادی کشتی‌ها و خدمه آنها شد.

با این حال، وی تاکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و فقط از طریق مذاکره قابل حل است.

وی همچنین از قصد خود مبنی بر تداوم پروژه خط لوله نورد استریم ۲ که منابع گازی روسیه را از راه اوکراین به اروپا انتقال می‌دهد؛ تاکید کرد.