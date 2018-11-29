۱۷۵۰ معلول بهزیستی استان قزوین در بخش خصوصی مشغول کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وارثی به مناسبت روز جهانی معلولان روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در بهزیستی قزوین برگزار شد اظهارداشت:برای دفاع از حقوق معلولان و عملیاتی کردن برنامه های پیش بینی شده با کمک خیرین و مشارکت مردم فعالیت های موثری در دو بخش پیشگیری از معلولیتها و ارائه خدمات توانبخشی و توانمند سازی صورت می گیرد.

وی افزود: در بخش پیشگیری که اهمیت زیادی دارد تلاش شده از افزایش معلولیتها جلوگیری شود که غربالگری در تولد فامیلی و ژنتیک برای آگاه سازی و غربالگری بینایی با مراجعه ۱۸ هزار نفر انجام شده و تا پایان سال ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآورشد: حدود ۱۰ درصد جمعیت استان از معلولیت رنج می برد و باید دستگاهها کمک کنند تا نیازهای آنها تامین شود تا زندگی راحت تری در سطح شهرها و روستاها برای آنها فراهم کنیم.

وارثی گفت: خوشبختانه در یکی دوسال اخیر توانستیم اعتبارات را از ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برسانیم و این کار موجب شده تا بخشی از نیازها را پاسخ دهیم.

شهر قزوین برای معلولان مناسب سازی نشده است

وی بیان کرد: با این که تنوع و تعدد فعالیتها و خدمات بهزیستی بسیار بالاست اما هنوز یک ساختمان مناسب نداریم ولی باید از قبل تولد تا پس از مرگ خدماتی ارائه کنیم و در این میان بسیاری از ادارات و فضاهای شهری برای تردد و خدمت رسانی به معلولان مناسب نیست.

وارثی گفت: هنوز بسیاری از بانک ها، ادارات، سالن های ورزشی، سینما و تئاتر برای استفاده معلولان مهیا نیست و این نقیصه باید جبران شود.

وی اظهارداشت: مگر معلولان حق استفاده از امکانات رفاهی و ورزشی را ندارند که حتی یک عابر بانک و یک تلفن همگانی و یا خدمات شهری قابل استفاده برای معلولان نداریم.

مناسب سازی ۱۱ دستگاه اجرایی برای معلولان

وارثی بیان کرد: در ارزیابی انجام شده از ۶۸ دستگاه اجرایی در استان در زمینه مناسب سازی برای تردد معلولان فقط دو دستگاه شامل دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با کسب رتبه عالی بهترین مناسب سازی و دسترسی را برای معلولان مهیا کرده اند.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۱ دستگاه اجرایی از مناسب سازی مطلوبی برخوردار بودند، ۴۱ درصد ادارات به تعداد ۲۸ دستگاه رتبه خوب گرفتند و ۱۷ دستگاه متوسط بودند و ۱۳ دستگاه در این بخش ضعیف عمل کردند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین اظهارداشت: اگر در برنامه ریزی ها از دیدگاه معلولان استفاده شود می توان بسیاری از نیازها را برطرف کرد و در این میان شهرداری قزوین همکاری خوبی دارد و در تامین نیازهای بهزیستی مانند احداث گرم خانه بسیار موفق همکاری کرده اما باید به حقوق شهروندی همه احترام بگذارند.

وی اضافه کرد: در بخش پیشگیری بیش از ۹۴۱۴ نفر در طرح شنوایی سنجی شرکت کردند، در بررسی اختلال ژنتیکی بیش از ۴ هزار دانش آموز ۵ تا ۱۵ سال در مدارس و ۲۵۰۰ زوج در مرحله پیش از ازدواج از مشاوره ژنتیک استفاده کردند و کمپینگ آگاه سازی برای ۲۵ هزار دانش آموز هم برپا شد.

وارثی گفت: برای تامین جهیزیه بیش از ۴۰ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی توسط موسسات خیریه اقدام شده است.

ایجاد اشتغال برای ۱۷۵۰ معلول

وی اظهارداشت: برای ایجاد اشتغال معلولان تسهیلات خاصی با پرداخت ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایی مبلغ ۵۲۳ میلیون تومان برای اشتغال ۵۱۹ نفر در سال قبل پرداخت شد.

وارثی اظهارداشت: ۷۶ کارفرما داریم که کانون توانا مهمتربن آنها در بخش اشتغال معلولان محسوب می شود که در این میان ۵۶ نفر با دادن سرمایه کار و ۱۸ نفر از مراکز کاریابی مشغول کار شدند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآورشد: اگر حقوق معلولان به دلیل کارآیی آنها کم باشد با یارانه حمایتی آن را جبران می کنیم که در این راستا ۲۸۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: همچنین ۲۶۸ نفر با پرداخت ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال توانستند مشغول کار شوند و با همکاری ۴۰۰ مرکز خصوصی توانستیم اشتغال ۱۷۵۰ نفر را نیز فراهم کنیم.

وارثی گفت: از محل سهم سه درصدی استخدام معلولان در دستگاه های دولتی بسیار ضعیف عمل شده و در سال گذشته فقط یک نفر و امسال چهار نفر از معلولان استان در ادارات جذب شدند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین در خصوص تامین مسکن معلولان هم گفت: در سال گدشته ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی اختصاص یافت که ۳۰ واحد برای خانواده های دارای دو معلولان در شهرها و ۲۰ واحد در روستاها بودو ۵۰ واحد خود مالکی هم برای معلولان عادی ساخته شد.

وی بیان کرد: امسال ۴۰۰ میلیون تومان برای ساخت ۲۰ واحد مسکونی برای خانواده های بیش از دو معلول و ۵۰ واحد مسکونی برای سایر معلولان اختصاص داده شده است.

افتتاح ۵ میلیارد تومان پروژه عمرانی بهزیستی در سال جاری

وارثی در ادامه از طرح های عمرانی بهزیستی خبرداد و اظهارداشت: تا پایان سال چند طرح مهم از جمله مرکز آموزشی کودکان ابیک با ظرفیت ۵۰ نفر، یک آسایشگاه کوچک و خانگی با ظرفیت ۱۰ نفر در البرز و ۵ خانه کوچک برای بیماران مزمن روانی و ۵ واحد برای بیماران ذهنی، یک کلینیک دندانپزشکی ویژه معلولان در البرز، کلینیک ضایعه نخاعی در قزوین و یک خانه بیماران روانی در البرز با ظرفیت ۴۰ نفر و یک خانه سالمندان کوچک، مرکز جسمی روزانه به ظرفیت ۵۰ نفر در تاکستان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان آماده بهره برداری می شود.

وارثی با اشاره به هفته معلولان گفت: در این هفته از هفتم تا ۱۶ آذرماه بیش از ۲۵ برنامه اجرا می شود که تجلیل از معلولان کارمند، قهرمانان و هنرمندان معلول، دیدار با امام جمعه و استاندار، دیدار با معلولان، مسابقات ورزشی، ارایه خدمات رایگان کلینیک ها به معلولان، اختصاص یک میلیارد ریال برای راه اندازی شهروند کارت با همکاری شهرداری قزوین برای بیش از سه هزار معلول برای استفاده رایگان از شبکه حمل و نقل عمومی از برنامه های این هفته است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی گفت: ماهانه ۴ میلیارد تومان مستمری به ۲۱ هزار نفر از افردد تحت پوشش پرداخت می شود.