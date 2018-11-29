  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۹

امروز؛

سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد

سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد

سومین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی، امروز برگزار و اعضای شورای مرکزی این حزب انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی، امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

پس از شمارش ۳۴۶ رای اعضای دارای حق رای کنگره سوم کارگزاران سازندگی، افراد زیر به ترتیب آرا به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند:

«محسن هاشمی، سعید لیلاز، حامد منتظری، شهربانو امانی، فاطمه ترکان، فاطمه رمضان زاده، علی جمالی، محمدعطریانفر، غلامرضا پناه، احمد نقیب زاده، لیلا خوشکام، جهانبخش خانجانی، محمود علیزاده طباطبایی، علی هاشمی، اسفندیار عشوری، امیر اقتناعی، کامبیز مشتاق گوهری و سیدافضل موسوی»

همچنین مختار طاهریان،ابراهیم بای سلامی، عبدالله حسینی، ولی اله افخمی راد، حسین عسگری و هدایت آقایی، اعضای علی البدل شورای مرکزی و لیلا دودمان،امید عرب و طیبه اصفهانی نیز به عنوان بازرسان حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شدند.

کد مطلب 4471691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها