سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی، امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

پس از شمارش ۳۴۶ رای اعضای دارای حق رای کنگره سوم کارگزاران سازندگی، افراد زیر به ترتیب آرا به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند:

«محسن هاشمی، سعید لیلاز، حامد منتظری، شهربانو امانی، فاطمه ترکان، فاطمه رمضان زاده، علی جمالی، محمدعطریانفر، غلامرضا پناه، احمد نقیب زاده، لیلا خوشکام، جهانبخش خانجانی، محمود علیزاده طباطبایی، علی هاشمی، اسفندیار عشوری، امیر اقتناعی، کامبیز مشتاق گوهری و سیدافضل موسوی»

همچنین مختار طاهریان،ابراهیم بای سلامی، عبدالله حسینی، ولی اله افخمی راد، حسین عسگری و هدایت آقایی، اعضای علی البدل شورای مرکزی و لیلا دودمان،امید عرب و طیبه اصفهانی نیز به عنوان بازرسان حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شدند.