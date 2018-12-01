محتوای آموزشی به درد بازار کار نمی خورد/محتوای دروس قدیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «چالش های آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی» روی آنتن رفت. در این برنامه رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار درباره کارآفرینی گفت: منظور ما از کارآفرینی، نوآفرینی است. توسعه نوآفرینی و کارآفرینی ریشه حل مشکلات کشور است در کشورهایی چون کره، کل اقتصاد شان توسط ۲۰ شرکت مشهور می چرخد. مسئله ما هم نوآفرینی است و نه هر نوع اشتغالی.

وی افزود: کشورهایی که بتوانند نو آفرینی ای را در پی بگیرند که فضای صنعت آن کشور را تغییر دهد، همان عامل توسعه می شود. فرد نوآفرین طور دیگری فکر می کند و محصولی ارائه می کند که خواهان دارد و بازار خود را دارد.

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه کسب و کارهای فعلی در کشور ما چندان نوآور و نوآفرین نیستند به گونه ای که بتوانند وارد بازار جهانی شوند.

سرهنگی درباره مشکلات پیش روی توسعه کارآفرینی را برشمرد و گفت: در آموزش و پرورش بچه ها چه چیزی فرا می گیرند؟ واقعا دانش آموزها چیزی یاد نمی گیرند. شکل کتاب درسی تغییر کرده ولی محتوا قدیمی است. دانش آموزان جامعه پذیر نشده اند. محتوای آموزش به درد بازار کار نمی خورد. بویژه در رشته های نظری این امر محسوس تر است. توانمندی همدلی و هوش هیجانی بچه ها کمتر از گذشته است. کنکور مانند یک آهن ربا است که همه به سمت آن جذب می‌شوند و نتیجه آن همین نظام آموزشی فعلی است که از کارآمدی های لازم برخوردار نیست.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به کتاب درسی «کارآفرینی» گفت: مسئله ما در توسعه کارآفرینی این نیست که دانش آموز بلد باشد یک مدل کسب و کار بنویسد؛ بلکه کارآفرین کسی است که توانمندی های نرم دارد. می داند چگونه یک ایده را بسازد و ارائه کند. در آموزش و پرورش روی هیچ کدام از این موارد به طور کامل کار نکرده‌ایم.

سرهنگی ادامه داد: اقتصاد ما نفتی است و وقتی دولت نفت می‌فروشد پول دست دولت است و نقش پدرخوانده دارد و به همین دلیل هیچ گاه بخش خصوصی شکل نگرفته است تا در پی آن کارآفرینی هم جان بگیرد.

وی با بیان اینکه آنچه نظام آموزشی نیاز دارد و کارآفرین باید داشته باشد این است که تفکر پیوندی داشته باشد، پرسشگر و مشاهده‌گر و آزمایشگر باشد و شبکه سازی بداند اظهار کرد: تفکر تحلیل و منطق در نظام آموزشی وجود دارد اما منجر به نوآوری نمی‌شود. اینکه واحدهای تجزیه شده را به شکل جدیدی ترکیب کنی و محصول تازه‌ای بسازی مهم است.