یک متخصص جراحی دستگاه گوارش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جراحی اسلیو معده که در ایران با هزینه نسبتا کمتری انجام می‌شود مشکلات و عوارض اغلب روش های دیگر درمان چاقی را که در تبلیغات فراگیر آن‌ها اعلام نمی‌شود ندارد.

تبلیغات فراگیر برای روش های جدید درمان چاقی در حالی منجر به افزایش روزافزون انجام این روش های پر هزینه شده که بسیاری از مردم حتی از عوارض این روش ها آگاه نیستند. در بسیاری از روش‌های گران قیمت درمان چاقی، ویتامین ها و املاح معدنی از بین می روند و بسیاری افراد نیز دچار کاهش حجم گلبول های قرمز و گروه ویتامین های B می‌شوند. کم خونی و کاهش میزان ویتامین های ضروری که برای سلامت بدن بسیار مهم هستند، سبب شده تا دانشمندان توصیه کنند افراد از روش هایی مثل بالن و یا انداختن حلقه به دور معده استفاده نکنند.

با وجود این در کشورمان این روش ها در حالی به طور فراگیر تبلیغ می‌شود که افراد با شاخص توده بدنی بالا می‌توانند از روش جراحی اسلیو که عوارض روش های دیگر را به دنبال ندارد استفاده کنند. آنگونه که مهدی تهمتن به خبرنگار مهر اعلام کرده جراحی اسلیو معده علاوه بر درمان چاقی، می تواند خطر ابتلا به برخی از سرطان ها را در افراد چاق به شدت کاهش دهد.

این فوق تخصص جراحی دستگاه گوارش برای درمان چاقی با بیان این مطلب گفت: جراحی اسلیو معده یکی از شیوه های نوین جراحی معده است که می تواند وزن افراد دچار چاقی مفرط را به طور طبیعی تا ۷۰ درصد کاهش دهد که این امر باعث بهبودی بسیاری از امراض دیگر بیمار شده و آنها را از ابتلا به بیماری های مرتبط با چاقی در امان بدارد.

وی تصریح کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تمامی افرادی که جراحی اسلیو معده را انجام داده اند پس از گذشت ۱۲ ماه به شکل قابل توجهی شاهد بهبودی بیماری هایی نظیر دیابت، فشارخون، کلسترول، آسم، درد مفاصل زانو و آپنه خواب بوده اند، که این امر مبین کارآمدی این شیوه درمانی است.

تهمتن با بیان اینکه جراحی اسلیو معده باعث کاهش سرطان های وابسته به هورمون در افراد چاق می شود، افزود: سرطان هایی نظیر پستان، اندومتر، رحم و پرستات در این افراد کاهش می‌یابد؛ علاوه بر این جراحی اسلیو از سرطان روده بزرگ نیز می‌کاهد که این امر در سایر روشهای جراحی چاقی دیده نمی شود.

این پزشک جراح ادامه داد: معده به دلیل پرخوری می تواند تا چندین برابر حد طبیعی خود بزرگ شود و همین امر باعث می شود تا هورمون گرسنگی چندین برابر سایر افراد ترشح کند که البته همین عامل باعث افزایش وزن سریعتر می شود درحالی که با جراحی اسلیو، معده حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد کوچکتر می شود و به طور طبیعی ترشح هورمون گرسنگی از معده کمتر شده و سیری زودهنگام را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای پیشتاز در جراحی اسلیو معده در خاورمیانه محسوب می شود، افزود: نیروی انسانی توانمند، تجهیزات پیشرفته و هزینه کم این عمل نسبت به سایر کشورهای منطقه باعث شده تا بسیاری از بیماران کشورهای همسایه فرآیند درمان را در ایران انجام دهند چرا که این جراحی حدود یک تا دو ساعت و به صورت لاپاراسکوپی و تنها با چند برش کوچک انجام می شود و بیمار بعد از دو تا چهار روز بستری می تواند مرخص شود.

تهمتن خاطرنشان کرد: جراحی اسلیو معده در شرایط مختلف برای کودکان تا سالمندان قابل انجام است اما توصیه می شود افرادی که شاخص توده‌ بدنی (BMI) آنها بیش از ۳۵ به همراه بیماری زمینه ای یا بیش از ۴۰ است حتما از این شیوه برای لاغری خود استفاده کنند ضمن اینکه باید تاکید کرد که انجام ورزش و رعایت رژیم غذایی بعد از عمل جراحی جهت رسیدن به وزن ایده ال و جلوگیری از وزن گیری مجدد امری ضروری است.