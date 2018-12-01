ارزش محصولات کشاورزی ایلام ۲۸۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتراب میری ظهر شنبه در اجلاس سراسری نماز و همایش استانی زکات دا دانشگاه ایلام اظهار داشت: سهم پرداخت زکات از سوی کشاورزان و دامداران استان بر اساس این مقدار باید ۲۸ میلیارد تومان باشد.

وی تاکید کرد: امسال نزدیک به دو میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده که این مقدار تا میزان واقعی پرداخت زکات فاصله بسیاری دارد.

رئیس دانشگاه ایلام نیز در این مراسم گفت: دانشگاه همواره تلاش کرده در تقویت و نهادینه کردن ارزش های الهی و معنوی در جامعه پیشقدم باشد.

محمد علی اکبری افزود: در همین راستا نیز پارسال ۴۵۰ برنامه مذهبی دانشجو محور به جز برنامه های فرهنگی و پروهشی در دانشگاه ایلام برگزار شد.

وی ادامه داد: دانشگاه به عنوان مکانی که می تواند به تغذیه فکری عموم افراد جامعه بپردازد گرانیگاه علمی، فرهنگی و پژوهشی اقشار مختلف است و باید بیش از گذشته در این مسیر تحرک داشته باشد.

رئیس دانشگاه ایلام با اشاره به روحیه معنوی حاکم در میان جوانان و بویژه دانشجویان بر لزوم عمق بخشیدن به این ظرفیت تاکید کرد.