«اینسایت» رکورد تولید انرژی را در مریخ ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هنوز یک هفته از فرود کاوشگر اینسایت روی سطح مریخ نگذشته اما این آزمایشگاه فضایی رکوردهای جدیدی را شکسته است.

اطلاعات ارسالی به زمین نشان می دهد نه تنها کاوشگر به طور دقیق کار می کند، بلکه رکورد جدیدی در تولید انرژی در سیاره سرخ ثبت کرده است.

دوشنبه گذشته اینسایت پس از سفری ۷ ماهه روی مریخ فرود آمد و چند ساعت بعد به طور موفقیت آمیز پنل های خورشیدی خود را باز کرد.

مقدار الکتریسیته تولیدی این کاوشگر طی روز در سیاره سرخ رنگ بیش از مقداری است که هرگونه کاوشگری قبلا روی مریخ جمع آوری کرده است.

تام هافمن مدیر پروژه اینسایت در آزمایشگاه JPL ناسا در این باره گفت: ثبت یک رکورد بسیار جالب است. اما دستیابی به تولید الکتریسیته بی سابقه برای انجام فعالیت های مهندسی بسیار کارآمد است.

به گفته هافمن، پنل های خورشیدی کاوشگر ۴۵۸۸ وات ساعت الکتریسیته در یک روز مریخی (sol) تولید کرده اند. این بدان معناست که ما نیز هم اکنون انرژی کافی برای انجام ماموریت ها و عملیات های علمی را در اختیار داریم.

این میزان بسیار بیشتر از ۲۸۰۶ وات ساعتی است که کاوشگر Curiosity ناسا در نخستین روز مریخی تولید کرد. کاوشگر Curiosity به سیستم هسته ای مجهز است. لندر فونیکس نیز در نخستین روز خود روی مریخ ۱۸۰۰ وات-ساعت برق تولید کرد.

۲پنل خورشیدی کاوشگر اینسایت هرکدام قطری ۲.۲ متری دارند.