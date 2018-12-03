آب ۸ رودخانه مرزی ایلام وارد عراق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتراب میری ظهر روز دوشنبه در مراسم روز جهانی خاک در دانشگاه ایلام اظهار داشت: منابع آبی بسیار محدود بوده و کشورهایی مختلفی نیز با این معضل دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: ایران نیز در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و همین عامل می طلبد با دقت بیشتری منابع موجود را مصرف کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام گفت: خوشبختانه در استان ایلام شاهد وجود منابع آبی و خاک حاصلخیز هستیم که در صورت بهره برداری مناسب و سرمایه گذاری می تواند به موتور محرکه توسعه استان تبدیل شود.

میری ادامه داد: تاکنون آنگونه که باید از منابع آبی و خاکی استان بهره برداری لازم صورت نگرفته و با توجه به اراضی شیبدار استان که به سمت کشور عراق است بیشتر این آب ها وارد این کشور می شود.

وی با اشاره به وجود هشت رودخانه مرزی در استان که آب آنها وارد عراق می شود تاکید کرد: می توان با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری استفاده بهینه ای از این آب ها کرد و در غیر این صورت تنها به فرسایش خاک و گسترش بیابان می انجامد.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام یکی از تهدیدات پیش روی محیط زیست کشور را موضوع فرسایش خاک عنوان کرد و گفت: متوسط جهانی فرسایش خاک ۶ هکتار است در حالیکه این مقدار در ایران نیزدیک به ۳ برابر متوسط جهانی است.

میری افزود: یکی از دیگر مشکلات نیز کشت محصولاتی است که توجیه اقتصادی نداشته و آب زیادی نیز مصرف می کنند که رعایت الگوی کشت باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: بروز خشکسالی های متعدد و تغییرات اقلیمی منابع آبی و خاکی را به شدت تهدید می کند پس باید بطور اصولی و کارشناسی با این پدیده مقابله کنیم.