به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی معلولان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار و ۲۰۰ معلول در استان یزد، زیر پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده، به نظر می‌رسد معادل همین میزان نیز افرادی با معلولیت‌های خفیف‌تر و اغلب دچار مشکلات و اختلالات روانی در سطح استان وجود داشته باشد.

وی افزود: ۳۸ درصد از این تعداد معلولان جسمی و حرکتی، ۳۴ درصد معلولان ذهنی یا روانی مزمن، ۱۳.۵ درصد نابینایان، ۱۲ درصد ناشنوایان و ۱.۵ درصد معلولان گفتاری هستند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه متاسفانه سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ نفر به جمعیت معلولان استان یزد اضافه می‌شود، عنوان کرد: این در حالی است که سالانه ۳۰۰ سقط قانونی به دلیل وجود معلولیت در جنین انجام می‌شود و غربالگری‌های بینایی و شنوایی نیز در سطح استان انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان یزد، ۲۰۶ مرکز در زمینه‌های مختلف به معلولان خدمات توانبخشی ارائه می‌دهند، بیان کرد: مسئولیت اغلب این مراکز بر عهده خود معلولان گذاشته شده تا با درک بهتری بتوانند اقدام به تامین نیازهای معلولان استان کنند.

عفتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سال گذشته به همت سازمان بهزیستی، تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مختلف معلولان، لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه در نهایت با طی مراحل مختلف به قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تبدیل شد.

وی تصریح کرد: این قانون، مواردی را نسبت به قانون قبلی به صورت گسترده‌تر و جامع‌تر مدنظر قرار داده است که از آن جمله می‌توان به مباحث مرتبط با اشتغال معلولان، مناسب سازی معابر و .... اشاره کرد.

عفتی تاکید کرد: گرچه اجرای این قانون نیازمند بودجه و اعتبارات ویژه است اما به سهم خود برای اجرای برش استانی این قانون، تلاش می‌کنیم و برای اجرای آن تاکید داریم.

مدیرکل بهزیستی استان یزد اظها رداشت: بر اساس قانون اگر در بحث مناسب‌سازی، اگر مسئول دستگاه یا نهادی توجهی به این امر نکند، در صورت شکایت معلولان می‌توان تا انفصال از خدمت مدیر نیز پیش رفت که امیدواریم معلولان با توجه به حق و حقوقی که قانون برای آنها در نظر گرفته، در این زمینه مطالبه گر باشند.

وی با بیان اینکه بیمه تکمیلی نیز یکی دیگر از مواردی است که در سطح استان با جدیت در حال پیگیری است، افزود: هزینه های درمان معلولان بسیار بالا است و در تلاش هستیم با جاری کردن بیمه تکمیلی یا بیمه سلامت، بتوانیم با هزینه‌ای بسیار کم، این بخش از مشکلات معلولان را برطرف کنیم.