به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم عصر دوشنبه در بازدید از روستاهای هدف گردشگری شهرستان نیر تصریح کرد: در هشت ماه گذشته اقدامات عمرانی برای مسیرهای مختلف روستایی استان اردبیل که نیازمند بهسازی بودند، با تخصیص اعتبار ۶۰ میلیارد ریال انجام پذیرفته است.

وی افزود: شهرستان نیر به دلیل برخورداری از جاذبه‌های خاص طبیعی، آبگرم‌ معدنی و قرار گیری در مسیر آذربایجان‌شرقی به اردبیل می‌تواند سهم بسزایی را در جذب مسافران و گردشگران به عنوان یکی از شهرهای گردشگرپذیر استان ایفا کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اردبیل ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون به منظور فراهم آوردن مقدمات و چارچوب مورد نیازی که افزایش بازدید گردشگران از روستاهای هدف گردشگری را در پی داشته باشد بیش از پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

حلیم ادامه داد: روستای کورعباسلوی شهرستان نیر یکی از مناطق بکر و هدف گردشگری بوده و با توجه به اینکه رونق گردشگری در روستاها از جمله محوری‌ترین برنامه‌های رونق صنعت گردشگری قلمداد شده، توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز این روستا نیز با جدیت در حال انجام است.

وی یادآور شد: در قالب طرح هادی و حمایت از روستاییان، تاکنون مبلغ چهار میلیارد ریال به روستای بوسجین و سه میلیارد ریال به روستای خان‌قشلاقی از توابع شهرستان نیر تخصیص اعتبار شده است.