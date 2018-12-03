حضور ۵۰۰ متخصص و جراح قلب در کنگره علمی پزشکان ایران و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود شبستری بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری «دومین کنگره بینالمللی پزشکان قلب ایران و اروپا» در مشهد اظهار کرد: این کنگره با هدف ارائه آخرین تکنولوژیها و روشهای درمانی موجود در سطح دنیا، تبادلات علمی و معرفی توانمندیهای کشور برگزار میشود و مشهد محل انتشار این دستآوردهای علمی خواهد بود.
وی افزود: برگزاری این کنگره علمی خارج از فضای سیاسی میتواند زمینهساز برقراری ارتباط خوبی با دانشمندان بزرگ جهان و تبادل دانش و علم با آنان شود، چنانکه بسیاری از متخصصان کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز برای بهرهمندی از مباحث آموزشی در این کنگره حضور دارند.
رئیس بنیاد سلامت آستان قدس رضوی تصریح کرد: امسال این کنگره با حضور حدود ۷۰۰ شرکتکننده شامل ۵۰۰ فوق تخصص، متخصص و جراح قلب و همچنین ۲۰۰ پرستار مرتبط با بیماریهای قلبی برگزار میشود.
شبستری بیان کرد: ۳۵ میهمان برجسته خارجی در دومین کنگره قلب ایران و اروپا حضور خواهند داشت که این چهرههای برجسته علمی در این کنگره موجب اعتلای علمی منطقه و کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه امروز میتوان دریچههای قلب را بدون عمل جراحی قلب باز تعویض کرد، افزود: بیماریهای مادرزادی و پیچیده قلبی نیز در گذشته نیاز به عملهای طولانی و چند ساعته داشت، اما امروز به راحتی انجام میشود.
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