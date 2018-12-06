تحقق مطالبات دانشجویان در هرمزگان به طور جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی چهارشنبه شب در نشست صمیمی با نمایندگان دانشجویان استان هرمزگان، فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو را تبریک گفت و بیان داشت: شانزدهم آذر از روزهای درخشان در تاریخ کشورمان است که در این روز شاهد جانفشانی دانشجویان در دفاع از استقلال و آزادی این سرزمین بودیم.

وی با اشاره مسائل و خواسته های مطرح شده از سوی نمایندگان دانشجویان در این نشست، افزود: به طور جدی پیگیر تحقق مطالبات و خواسته های دانشجویان در هرمزگان خواهیم بود.

استاندار هرمزگان افزود: در روزهای آینده تلاش خواهیم کرد تا با حضور در دانشگاه ها از نزدیک در جریان مسائل دانشجویان قرار بگیریم.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که خدمات قابل توجهی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشورمان ارائه شده و حجم کاری که پس از انقلاب اسلامی در کشور ما انجام شده بسیار زیاد بوده است.

وی گفت: کشور ما در طول ۴۰ سال گذشته با توطئه های بسیاری از سوی دشمنان مواجه بوده که از جمله آن می توان به جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی اشاره کرد، اما انقلاب اسلامی با نثار خون شهدای بسیاری به ثمر نشست و با رشادت و فداکاری و استقامت ملت ایران توانسته با صلابت به راه خود ادامه دهد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان یکی از استان های مهم و استراتژیک کشور است، عنوان کرد: برنامه ریزی های مهمی جهت توسعه هرچه بیشتر این استان از ابتدای دولت دوازدهم انجام شد که از جمله آن می توان به تصویب ایجاد بیش از هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی جدید در هرمزگان اشاره کرد که عملیات اجرایی بخش عمده ای از این پروژه های بیمارستانی آغاز شده و تا پایان سال ۹۸ بسیاری از دغدغه های مردم استان در این حوزه رفع خواهد شد.

همتی اضافه کرد: در راستای تامین پایدار آب شرب در هرمزگان نیز، احداث آب شیرین کن ها در مناطق مختلف این استان آغاز و بخشی از آن به اتمام رسیده است که مهمترین آنها آب شیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی بندرعباس و آب شیرین کن مشترک سه استان هرمزگان، کرمان و یزد است و طبق رایزنی هایی که با وزارت نیرو انجام دادیم به شکلی برنامه ریزی شده که آب شرب بندرعباس به طور کامل از طریق آب شیرین کن ها تامین خواهد شد.

وی گفت: در راستای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا در بندرعباس، طرح تصفیه پساب فاضلاب بندرعباس با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شده است و برای نخستین بار خرید تضمینی پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس مصوب شد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: از پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس در راستای آبیاری فضای سبز این شهر و همچنین برای تامین نیاز واحدهای صنعتی غرب بندرعباس استفاده خواهد شد و در حال حاضر نیز میزان آلودگی پسابی که وارد دریا می شود از ۱۰۰ به ۶۰ کاهش یافته است.

همتی بیان داشت: در زمینه پرورش میگو هرمزگان از ظرفیت های بزرگی برخوردار است که می تواند چرخه عظیمی از اشتغال و تولید را ایجاد کند و با پیگیری هایی که صورت داده ایم، زیرساخت های مورد نیاز در اراضی پرورش میگوی هرمزگان با همکاری بانک زمین و شرکت شهرک های کشاورزی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه امروز در مقطع جنگ اقتصادی با دشمنان قرار داریم، اظهار داشت: در این شرایط به مدیرانی نیاز داریم که بستر را برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم کنند.

استاندار هرمزگان بر لزوم ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها با حوزه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، شیلات و گردشگری در هرمزگان تاکید کرد و گفت: دانشجویان می توانند کمک بسیاری در پیشبرد امور استان داشته باشند و باید از ایده های خلاقانه آنها بهره ببریم.