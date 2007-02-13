مخالفت اکثر آمریکائیها با اعزام نیروی بیشتر به عراق / موافقت 63 درصدی با خروج زمانبندی شده آمریکا از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس این نظر سنجی بیشتر شهروندان آمریکایی مخالفت خود را با طرح بوش برای اعزام 21 هزار و 500 نیروی جدید به عراق اعلام کرده اند.

جرج بوش طرح خود را برای اعزام این تعداد نیرو، به منظور غلبه بر خشونت درعراق اعلام کرده و قرار است کنگره قطعنامه غیر الزام آور را درباره مخالفت خود با این اعزام تصویب کند.

این نظر سنجی که از سوی مؤسسه گالوپ و روزنامه یو اس ای تو دی صورت گرفته، نشان می دهد که 51 درصد از نظر دهندگان حمایت خود را از قطعنامه غیر الزام آور کنگره در این باره اعلام کرده اند.

کنگره قرار است روز جمعه اعزام این نیروها محکوم کند، اما گفته می شود که نمایندگان از ماموریت ارتش آمریکا حمایت خواهند کرد.

از یک هزار و 9 نفر افراد شرکت کننده در این نظر سنجی دو سوم خشم خود را از اقدام منفعلانه سنای آمریکا در قبال یک قطعنامه درخصوص عراق اعلام کرده اند.

63 درصد از کسانی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند از درخواست کنگره برای عقب نشینی تمام نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تا پایان سال آینده پشتیبانی کرده و 57 درصد نیز از تعیین سقفی برای حضور این نیروها درعراق اعلام حمایت کرده اند.

همچنین بر اساس نظر سنجی دیگری که از سوی شبکه سی بی اس صورت گرفت ، 63 درصد از نظر دهندگان مخالفت خود را طرح بوش برای اعزام نیرو به عراق اعلام کردند ، و اینکه در این نظر سنجی مشخص شد که اختلافاتی در افکار عمومی آمریکا در خصوص میزان اعمال نفوذ کنگره در طرح های بوش برای عراق وجود دارد.