زمستان ساکت اردبیل نیازمند هیجان و نشاط‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی صبح شنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل تصریح کرد: تحقق اهداف زمستان بیدار با توجه بیشتر به نشاط‌ افزایی نوجوانان و جوانان در محیط‌های ورزشی و آموزشی محقق خواهد شد و در این راستا نیازمند آن خواهیم بود تا بارقه‌های امید را در دل اقشار مختلف مردم زنده کنیم.

وی افزود: برای میزبانی مطلوب اردبیل از مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌های مختلفی را برای تیم‌های حاضر و ورزش دوستان در سرعین، بقعه شیخ‌صفی و مجتمع فرهنگی تفریحی شورابیل درنظر گرفت.

فرماندار اردبیل ادامه داد: امیدواریم با توانمند شدن تمامی واحدهای تولیدی و اقتصادی زمینه حضور مقتدرانه و مناسب تیم‌های ورزشی اردبیل در رویدادهای مختلف فراهم شده و در این خصوص به موفقیت‌های شایانی دست یافت.

زنجانی بر ضرورت بهره‌گیری مناسب از ظرفیت سمن‌ها در برگزاری تمامی رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: تعامل و انسجام مناسب مجموعه‌های دولتی با بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد زمینه‌ساز برگزاری مورد انتظار رویدادهای مختلف خواهد شد.

وی افزود: تنظیف محل تردد تیم‌های حاضر در مسابقات کشتی باشگاه های جهان از فرودگاه تا محل برگزاری رقابت‌ها ضروری بوده و با هماهنگی دستگاه‌ها باید تمامی جزئیات مربوط به برگزاری چنین رویداد مهمی به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شود.

مدیران در میدان عمل به وعده‌ها عمل کنند

یکی از کارشناسان پیشکسوت ورزشی استان اردبیل نیز در جلسه شورای عالی ورزش تصریح کرد: اعلام آمادگی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان برای میزبانی مناسب اردبیل از رویدادهای ورزشی بسیار ستودنی بوده اما باید این موضوع در مرحله عمل به اثبات برسد، چرا که در میزبانی‌های گذشته برخی از دستگاه های اجرایی از عمل به تعهدات خود شانه خالی کردند.

نادر پرستار افزود: میزبانی اردبیل از لیگ باشگاه‌های جهان، سرفصل جدیدی برای برگزاری دیگر رقابت‌های ورزشی خواهد گشود و در این راستا تعامل بیش از گذشته همگان را نیاز خواهیم داشت.

وی یادآور شد: بهره‌گیری از تجربیات موفق و ناموفق میزبانی‌های اردبیل از دیگر مسابقات ملی و بین‌المللی برای نشاندن گل لبخند بر تیم‌ها و میهمانان حاضر در رقابت‌ها ضروری است.

پرستار ادامه داد: با وجود فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب ورزشی در اردبیل، امیدواریم در حوزه نرم‌افزاری نیز به شکل مناسبی عمل شده و دستگاه‌های اجرایی به شکل مناسبی به تعهدات خود عمل نمایند.