قضات برتر دیوان عدالت اداری معرفی و تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه همایش دو روزه علمی قضات دیوان عدالت اداری در مشهد، از قضات نمونه دیوان عدالت اداری با حضور حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و حجت الاسلام و المسلمین محمد موحد دادستان انتظامی قضات، تجلیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد موحد در همایش علمی قضات دیوان عدالت اداری در مشهد که در آن از تلاش‌های قضات نمونه تقدیر شد، طی سخنانی با تاکید بر لزوم توجه به تزکیه و تهذیب نفس در تمامی مراحل زندگی و کار به ویژه برای قضات، تصریح کرد: نظارت‌ها در دستگاه قضایی تشدید شده و تمامی تلاش‌ها در راستای حفاظت از منابع انسانی صورت می‌پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه صدور آرا باید متقن و قابل دفاع باشد، ادامه داد: جایگاه قوه قضاییه بسیار رفیع است و براین اساس وظیفه سنگینی نیز بر دوش قضات قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان انتظامی قضات تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی در چارچوب شرع و قانون ساماندهی شده و تمامی تلاش‌ها باید در جهت بسط و گسترش عدالت در جامعه انجام شود.

در پایان نیز از قضات نمونه دیوان عدالت اداری، آقایان غلامعلی آریافر رئیس شعبه ۵ تجدیدنظر، یدالله اسماعیلی فر رئیس شعبه ۴۰ بدوی، رحمان پیوست رئیس شعبه ۱۰ بدوی، فرشید دهقان رئیس شعبه ۲۹ بدوی، حسن زینعلی نژاد رئیس شعبه ۶۱ بدوی، محمد ساریخانی رئیس شعبه ۱۴ تجدیدنظر، محسن سعادت مستشار تجدیدنظر دیوان، مسیح ذوالقدر رئیس شعبه ۹ بدوی، ذبیح‌الله واحدی رئیس شعبه ۲۸ تجدیدنظر، فتح‌الله نعمتی رئیس شعبه ۵۴ بدوی، محمدعلی فریادرس رئیس شعبه ۸ بدوی، مهدی فرد محمدیان رئیس شعبه ۶ بدوی، تجلیل و از محمد مهری رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر نیز به عنوان قاضی نمونه ملی تقدیر شد.

