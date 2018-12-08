شناسایی ۵۹۲۰ خانوار عشایر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد کاظمی ظهر شنبه در اختتامیه جشنواره مرکبات و اقوام عشایر که در نمایشگاه بین المللی قائمشهر برگزار شد اظهار کرد: معیشت اصلی عشایر دامداری می باشد و دارای ایل، طایفه و پروانه مرتع داری هستند و ییلاق و قشلاق می کنند.

وی بابیان اینکه سه سال امور عشایر در مازندران فعالیت می کند، گفت: تاکنون ۵۹۲۰خانوار عشایر شناسایی و با نام، نام خانوادگی و کد ملی در سامانه ثبت شدند.

رئیس اداره امور عشایر مازندران با بیان اینکه در سال ۸۷ به دلیل نداشتن متولی، هزار خانوار شناسایی شدند، افزود: در حالی که ۵۹۲۰ خانوار عشایر از دل۲۰ هزار خانوار مرتع دار شناسایی و در سامانه رسمی سازمان امور عشایر کشور ثبت شده است.

کاظمی با بیان اینکه جشنواره اقوام عشایر برای نخستین بار برگزار شده است، گفت: امید است این جشنواره همانند استان فارس و گلستان که جشنواره اقوام عشایر به صورت مجزا برگزار می شود بتوانیم برندسازی کنیم.

وی با بیان اینکه این جشنواره سبب جذب گردشگر می شود،افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی علاوه بر جذب گردشگر نشاط را به استان می اورد و خانواده ها می توانند در کنار هم شاد و سرحال باشند.

وی افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی سبب آشنایی مردم با اداب و رسوم اقوام مختلف و تبادل فرهنگ می شود که برای نخستین بار در قائمشهر برگزارشده است.

کاظمی به تولیدات عشایر اشاره کرد و ادامه داد: در این جشنواره تولیدات عشایر به صورت مستقیم به نمایش گذاشته می شود که از نظر اقتصادی کمک فراوانی می کند.

محمدی، فرماندار قائمشهر هدف از برگزاری اقوام و عشایر ایجاد شور و نشاط بوده است، اظهارکرد: نمایشگاه مرکبات برای سومین سال متوالی برگزار شده است که امیدواریم جشنواره اقوام عشایر نیز همانند مرکبات تداوم داشته باشد تا مردم از فضای شادو نشاط آور استفاده کنند.

وی با بیان اینکه قائمشهر اقوام مختلف را در خود جای داده است، گفت: مردم استان های مختلف در قائمشهر به خوبی در کنار هم زندگی می کنند.