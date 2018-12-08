هیئت مذهبی تراز انقلاب اسلامی هیئت معرفت افزاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، رحیم آب فروش در کارگاه آموزشی مدیریت در هیئات مذهبی که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت: باید به قرآن در هیئت‌ها توجه کنید، چقدر خوب است که در محافل هیئت‌ها، به مسئله‌ی قرآن، قرآن‌خوانی و معارف قرآنی اهتمام ورزیده بشود؛ چقدر خوب است که در این نوحه‌خوانی‌ها مضامین اسلامی، مضامین انقلابی، مضامین قرآنی گنجانده بشود.

معاون جامعه ایمانی مشعر به اهمیت حضور هیئات مذهبی در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: امکان استفاده هیئات از فضای مجازی و تجهیز هیئات مذهبی به امکانات و تجهیزات پیشرفته برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ صحیح عزاداری و گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) لازم و واجب است.

وی اظهار داشت: جهت دهی به عواطف اصیل و پاک جامعه به‌ویژه در بین جوانان و تعمیق معرفت و افزایش آگاهی ها بخشی از رسالت هیات های مذهبی برای اثرگذاری بر مخاطب محسوب می شوند.

آب فروش گفت: جامعه ایمانی مشعر به مردم وابسته است و تمام تلاشمان در راستای مردمی بودن این جامعه است و به لحاظ پشتیبانی نیز قرارگاه خاتم الاوصیاء از جامعه ایمانی مشعر حمایت می‌کند و دبیر جامعه ایمانی مشعر حاج مهدی سلحشور است.

گفتنی است در این گردهمایی که با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان، بنیاد خاتم الاوصیاء استان، جامعه ایمانی مشعر و شورای هیئات مذهبی برگزار شد علاوه بر اهدای بسته فرهنگی ویژه مدیران هیئات مذهبی، از ۵ مسئول هیئت مذهبی شهرستان زاهدان مزین به نام شهداء تجلیل به عمل آمد.