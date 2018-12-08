۲ تن چوب قاچاق درخت جنگلی بلوط در شهرستان لردگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزایی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق گسترده چوب قاچاق درخت بلوط در سطح شهرستان لردگان موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ جانبازان، قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی دقیق با هماهنگی مراجع قضایی فردی را که در شهر لردگان اقدام به انبار فراورده های جنگلی قاچاق کرده بود دستگیر و در بازرسی از انبار وی دو تن و۲۵۰ کیلوگرم چوب قاچاق درخت بلوط کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان فراورده های جنگلی از برنامه های محوری پلیس شهرستان لردگان است.