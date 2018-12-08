اولویت های سند درمان ۱۴۰۴/ ایجاد عدالت در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، درخصوص سند ملی راه درمان کشور، اظهار داشت: نقشه راه درمان کشور ۱۴۰۴ به ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به خصوص در مناطق محروم کمک می کند.

وی با بیان اینکه به استناد بند ۱-۸ سیاست های کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شد تا خدمات درمانی را سطح بندی کند، افزود: امروز، سند و نقشه راه درمان کشور در تمام دانشگاه ها و مناطق کشور را در اختیار داریم.

جان بابایی، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به خصوص مناطق محروم، بهره مندی مناسب و به موقع از این خدمات، توسعه پایدار مناطق محروم کشور با تاکید بر توسعه منابع سلامت، جلوگیری از سرمایه گذاری ها و هزینه های غیر ضروری و اصلاح فرآیندهایی که باعث ایجاد هزینه های غیر ضرور می شود را از جمله اهداف اجرای نقشه راه درمان در کشور برشمرد و گفت: سند درمان در راستای رفع مشکلات بیمارستان‌ های سراسر کشور و به منظور ایجاد ساختاری مناسب، تدوین شده و با اجرای آن در حوزه درمان اقدامات خوبی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعیین سقف در بیمارستان‌ها و مراکز درمانگاهی با هدف کاهش هزینه‌ های درمانی است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین شاخص‌ ها در حوزه سلامت، تعداد تخت نسبت به جمعیت است که بر اساس سیاستگذاری سند درمان ۱۴۰۴، در کشور به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۲.۵ تخت بیمارستانی نیاز است. باید توجه کرد که مناطقی در کشورمان وجود دارد که به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت سه یا ۳.۵ تخت وجود دارد و از نظر شاخص، میزان مطلوبی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که برخی شهرها مانند مناطق اطراف تهران و مناطق مرکزی کشور چون جنوب کرمان و بعضی از قسمت‌های سیستان و بلوچستان از نظر نسبت تعداد تخت به جمعیت وضعیت خوبی ندارند.

معاون درمان وزارت بهداشت، عقب ماندگی و کمبودهای تاریخی و عدم توسعه و همیاری بخش خصوصی و خیریه‌ ها را دو دلیل عمده در حوزه عدم ارتقای مناسب تخت های بیمارستانی در برخی نقاط کشور قلمداد کرد و گفت: متاسفانه در برخی شاخص‌های حیاتی دیگر مانند تخت‌ های ویژه همچنان کمبود وجود دارد و نیاز به توسعه و فعالیت بیشتر همچنان احساس می شود. در سند درمان ۱۴۰۴ تمامی موارد و کمبودها از قبیل تعداد تخت، تجهیزات و نیروی انسانی که نیازمند منابع قابل توجه ‌تری نسبت به شرایط فعلی است، مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم هم سازمان برنامه و بودجه و هم دولت تامین منابع این نیازها را در بودجه سال بعد لحاظ کنند