۵۸۵ نفر براثر سیلاب در دزفول دچار آسیب و خسارت شدند

عبدالعظیم رضایی مرساق درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سطح شهر دزفول، شهرک حمزه و عشایر منطقه سیاه منصور، شهیون و عشایر حومه شهر در بارندگی روز پنجشنبه دزفول دچار سیلاب شدند.

وی افزود: در زمان وقوع سیلاب ۹ تیم امداد و نجات شامل ۳۵ نفر و ۶ خودروی آمبولانس و پشتیبانی به مناطق دچار سیلاب اعزام شدند و تمامی مدیران و دستگاه های خدمات رسان با بسیج نیروها در امداد رسانی به افراد و مناطق آسیب دیده ورود کردند.

محمد حیدری، سرپرست فرمانداری دزفول نیز در خصوص سیلاب روز پنجشنبه اظهار کرد: سیل و طوفان خسارت های زیادی به زیرساخت های این شهرستان وارد کرده که این خسارت ها توسط دستگاه های مختلف در حال بررسی و ارزیابی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه گذشته ۶۰ میلی‌متر بارندگی در کمتر از دو ساعت در دزفول به ثبت رسید و باعث خسارت های زیادی در زیرساخت های دزفول به ویژه بخش دامداری و کشاورزی این شهرستان شد.

بر اثر سیل و توفان پنجشنبه، علاوه بر مسدود شدن تعدادی از راه های ارتباطی روستایی در بخش های مختلف شهرستان و آبگرفتگی شدید معابر در نقاط مختلف دزفول، تعدادی دام تلف و مزارع کاهو، گندم، ذرت، سبزی و صیفی شهرستان دزفول نیز دچار خسارت شدید شدند.