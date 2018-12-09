۷ بازیکن غیربومی تیم فوتبال شهرداری همدان کنار گذاشته شدند

بابک صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: بعد از مساوی ناعادلانه‌ای که در هفته گذشته برابر آوالان کامیاران کسب کردیم و با توجه به یک هفته استراحتی که بعد از این دیدار داشتیم تمرینات نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: طی یکی دو هفته اخیر مسئولان در تلاش هستند که مشکلات مالی تیم حل شود و بازیکنان با خیالی آسوده به بازی مقابل مس نوین فکر کنند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به کنار گذاشتن چندین بازیکن از تیم گفت: ۷ بازیکن غیربومی را به دلیل حمایت از بازیکنان بومی تیم و مشکلات مالی باشگاه به‌طور کامل کنار گذاشتیم.

صمدیان خاطرنشان کرد: هدف از این کار این بود تا به بازیکنان بومی بیشتر اعتماد کنیم و بازی بیشتری به این بازیکنان برسد و بیشتر به سمت بومی‌گرایی پیش برویم.

وی با اشاره به دیدار این هفته برابر مس نوین کرمان بیان کرد: از این تیم شناخت آن‌چنانی نداریم و فقط می‌دانیم چندهفته‌ای است که روند نتیجه‌گیری مثبتی دارند و باید با تمرکزی بیشتری در این دیدار به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: در این دیدار خانگی با توجه به جدول رده‌بندی محکوم به برد هستیم و با تمام توان خواهیم جنگید تا با کسب یک پیروزی شیرین به تعطیلات نیم‌فصل برویم.

صمدیان با اشاره به حمایت هواداران واقعی گفت: انتظار داریم هواداران واقعی که دغدغه تیم فوتبال شهرداری همدان را دارند در این دیدار خانگی ما را تنها نگذارند تا بتوانیم با حمایت هواداران بهترین نتیجه را کسب کنیم.

وی یادآور شد: از مسئولان شهرداری همدان و شورای شهر انتظار داریم حمایت مادی و معنوی را در این شرایط از تیم داشته باشند تا بازیکنان باروحیه مناسب قدم به میدان مسابقه بگذارند.

گفتنی است؛ سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در حالی از کنار گذاشتن ۷ بازیکن غیربومی این تیم سخن گفته است که پیشتر عنوان می شد تمام بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان بومی هستند.