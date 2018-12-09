تاج هیچ مشکلی برای ادامه کار در فدراسیون فوتبال ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در پاسخ به سئوالی درباره تغییرات فدراسیون‌ها و موضوع بازنشستگان ورزش گفت: سال موفقی را با نتایج درخشان تیم ملی فوتبال در جام جهانی، بازی های آسیایی و پاراآسیایی ، المپیک جوانان و لیگ قهرمانان آسیا گذرانده ایم. انشاءالله کام مردم با موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا شیرین تر خواهد شد. ما مجری قوانین کشور هستیم و قطعا همه باید به قانون و مردم احترام بگذارند و با همکاری روسای بازنشسته فدراسیون ها این موضوع به خوبی اجرا شده و مشکلی نداریم.

سلطانی فر درباره فدراسیون فوتبال و وضعیت بازنشستگان آن گفت: آقای تاج که تلاش خوبی داشتند واز جانبازان دوران دفاع مقدس هستند با استفاده از ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران می تواند به کار خود در فدراسیون ادامه دهد . این موضوع در حال پیگیری وانجام مراحل اداری واجرایی است. در مورد سایر بازنشستگان فدراسیون هم تغییراتی را در دبیر کلی شاهد بودیم که جا دارد از زحمات دلسوزانه آقای ساکت تشکر کنم. درباره سایرین هم بزودی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه تصمیمات مقتضی و قانونی را خواهد گرفت ولی در هرصورت از همه انتظار دارم منافع ملی را رعایت کنند.

وزیر ورزش و جوانان درباره تکریم پیشکسوتان و برخورد رسانه ها با موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: نیروهایی که امروز با شدیدترین الفاظ و نقدها درباره آنها به دلیل بازنشسته بودن یاد می شود در واقع نیروهای سازنده و پیشران برنامه های کشور در سال‌های گذشته هستند و نباید با خاطری مکدر از بدنه اجرایی ورزش کشور جدا شوند و ناسپاس باشیم.

سلطانی فر افزود: ما در کنار نیروی جوانی و باز شدن حلقه های مدیریت ورزش کشور به تجربه های ذی قیمت آنها نیاز داریم و بازنشستگان بهترین ثمره زندگی خود یعنی جوانی خویش را برای موفقیت نظام و سربلندی کشور به کار گرفته اند و امنیت و عزت امروز ایران ماحصل این تلاش های ارزشمند بوده است. تکریم و احترام آنها بر همه ما واجب است.