توزیع ۵۵۰ تن گوشت منجمد در کرمانشاه

علی اصغر بهمنی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون ۵۵۰ تن گوشت منجمد گوساله با قیمت ران به ازای هرکیلو ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سردست ۲۸ هزار و ۵۰۰ گردن ۲۸ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها، فروشگاه های مصرف محلی و مراکز مستقیم عرضه محصولات کشاورزی در استان به فروش رسیده است.

وی گفت: ۱۲۰۰ تن برنج شامل ارقام مختلف هندی و تایلندی در سطح استان توزیع شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر ۲۴۰ تن برنج تایلندی شامل هومانی و رده ب بر اساس جمعیت شهرستان‌ها در سطح استان توزیع شده که قیمت فروش برنج تایلندی هومالی در شهرستان کرمانشاه ۵۹۰۰ تومان و درسایر شهرستان‌ها ۶۰۰۰ تومان و قیمت برنج تایلندی رده ب در شهرستان کرمانشاه ۴۷۰۰ ودر سایر شهرستانها ۴۸۰۰ تومان است.

وی از توزیع ۱۳۸ تن گوشت گرم گوسفندی به صورت شقه و نیم شقه خبر داد و گفت: قیمت توزیع گوشت اورآسیا ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و استرالیایی ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به گفته بهمنی‌پور، ۳۰ تن گوشت منجمد گوسفندی درسطح استان توزیع شده که قیمت فروش ران در مراکز دوازده گانه به ازای هرکیلوگرم ۴۰ هزار تومان، سردست ۳۹۰۰۰ تومان، گردن ۳۵۵۰۰ و راسته ۳۶ هزار و ۷۰۰ است.

وی افزود: ۲۵۰۰ تن برنج هندی دانه بلند و ۲۰۰۰تن برنج تایلندی افزون بر۲۵۰ تن گوشت منجمد گوسفندی و ۲۷۰ تن مرغ منجمد در انبارهای استان کرمانشاه ذخیره‌سازی شده است.

به گفته مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، همچنین از نظر تامین میوه برای مردم کمبودی وجود نداریم که نیازمند به توزیع باشیم.