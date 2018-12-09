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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

معلولان نخبه و برجسته در قزوین تجلیل می شوند

معلولان نخبه و برجسته در قزوین تجلیل می شوند

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری مراسم تجلیل از معلولان نخبه و برجسته به مناسبت روز جهانی معلولان خبر داد.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم تجلیل از معلولان نخبه و برجسته؛ دوشنبه، ۱۹ آذر ماه سالجاری ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد:تمامی برنامه های مراسم تجلیل از معلولان نخبه و برجسته توسط خود معلولان اجرا می شود.

درافشانی، قرائت بیانه سازمان ملل به مناسبت روز جهانی معلولان توسط صفری شهردار قزوین، تجلیل از معلولان برجسته و نخبه شهر قزوین که موفق به کسب مقام در سطح ملی و فراملی شده اند و ...  را از جمله برنامه های این مراسم عنوان کرد.

کد مطلب 4480253

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