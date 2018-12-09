معلولان نخبه و برجسته در قزوین تجلیل می شوند

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم تجلیل از معلولان نخبه و برجسته؛ دوشنبه، ۱۹ آذر ماه سالجاری ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد:تمامی برنامه های مراسم تجلیل از معلولان نخبه و برجسته توسط خود معلولان اجرا می شود.

درافشانی، قرائت بیانه سازمان ملل به مناسبت روز جهانی معلولان توسط صفری شهردار قزوین، تجلیل از معلولان برجسته و نخبه شهر قزوین که موفق به کسب مقام در سطح ملی و فراملی شده اند و ... را از جمله برنامه های این مراسم عنوان کرد.