برگزاری کنگره شهدای ایلام نیازمند حضور همه دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی کنگره سه هزار شهید استان ایلام اظهار داشت: با توجه به برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ایلام در سال آینده باید همه شرکت های خصوصی و نفتی کمک کنند تا این کنگره به بهترین وجه و به گونه ای در خور و شان شهدای بزرگوار برگزار شود.

وی از مدیران شرکت های نفتی حوزه جنوب استان خواست که با همکاری و همراهی خود از نظر اعتباری یا تجهیزاتی اهتمام جدی در برگزاری این کنگره داشته باشند.

وی تاکید کرد: ما باید برای برگزاری این کنگره به بهترین نحو تلاش کنیم و مقدمات برگزاری یک کنگره با شکوه و درخور شان شهدا و خانواده های معززشان را فراهم کنیم.

وی افزود: ایلام به عنوان گذرگاه میانی نبرد رزمندگان اسلام با دشمن بعثی نقش بسزایی در دوران دفاع مقدس داشت و عملیات های بسیار بزرگی در این خطه انجام شده است.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: باید نقش مردم استان در ان دوران سراسر افتخار برجسته شود و یکی از اقدام های تاثیرگذار در این زمینه برگزاری کنگره شهدای ایلام است.

وی افزود: در ابتدا باید از همه توان و ظرفیت حداکثری استان ایلام برای برگزاری مطلوب این کنگره استفاده کرد و سپس در صورت نیاز و کمبود منابع اعتباری و امکانات از مرکز کمک گرفته شود.

وی یادآور شد: برای برگزاری مطلوب این کنگره باید با پرهیز از موازی کاری، همه دستگاه ها از یک سیاست واحد پیروی کنند.

به گفته درویشی کنگره سه هزار شهید استان ایلام یک کنگره و برنامه مردمی است و باید از توان و ظرفیت اقشار مختلف مردم، گروه ها، انجمن و تشکل ها نیز در برگزاری مطلوب تر این برنامه فرهنگی و معنوی بهره گیری کرد.

فرمانده سپاه امیر المومنین (ع)ایلام نیز در این نشست گفت: همه مناطق مرزی غرب کشور قدمگاه شهدا است و خون پاک این شهدا در جای جای این خطه مرزی در دفاع از کشور به زمین ریخته شده است.

سردار صادق حسینی اظهار داشت: ما همه مدیون خون شهدا هستیم و با برگزاری یادواره ها و کنگره ها می توانیم اهداف متعالی این شهدای گرانقدر را به نسل جوان بشناسانیم.