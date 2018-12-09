دیدار احتمالی نظامیان اسراییل و روسیه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با صدور بیانیه مطبوعاتی از احتمال دیدار کارشناسان نظامی اسرائیل با کارشناسان روس طی روزهای آینده خبر داده است.

گفته شده این دیدار احتمالی با محور موضوعات مرتبط با سوریه خواهد بود.

نتانیاهو در این بیانیه اعلام کرد در گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور روسیه بر سر انجام دیدار میان نظامیان دو طرف به توافق رسیده که محل احتمالی آن در مسکو خواهد بود و بعد از آن نیز به احتمال زیادی شرایط برای دیدار با رئیس جمهور روسیه فراهم خواهد شد.

روز شنبه نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرد و در بیانیه‌ مطبوعاتی که کاخ کرملین در این ارتباط منتشر کرد از توافق اولیه دو طرف بر سر انجام دیدار و مذاکرات دوجانبه خبر داده، هرچند زمان و مکان این دیدار احتمالی اعلام نشده است.

رابطه رژیم صهیونیستی و روسیه پس از ساقط شدن هواپیمای نظامی روسیه در سوریه به شدت تیره شد و روسیه جنگنده‌های صهیونیستی را متهم کرد که از هواپیمای روس به عنوان سپری در برابر پدافند هوایی سوریه استفاده کرده‌اند.