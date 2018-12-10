  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۹

حبیب خزایی‌فر برای «منطقه پرواز ممنوع» موسیقی می‌سازد

حبیب خزایی‌فر برای «منطقه پرواز ممنوع» موسیقی می‌سازد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تولید فیلم «منطقه پرواز ممنوع»، ساخت موسیقی و جلوه‌های ویژه این فیلم به مراحل پایانی خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی تولید فیلم «منطقه پرواز ممنوع» به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر، ساخت موسیقی و جلوه‌های ویژه فیلم نیز به مراحل پایانی خود رسیده است.

حبیب خزایی‌فر، چند روزی است که ساخت موسیقی متن فیلم «منطقه پرواز ممنوع» را آغاز کرده است. خزایی‌فر ساخت موسیقی فیلم‌هایی چون «ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» را در کارنامه خود دارد.

همچنین ساخت جلوه‌های ویژه رایانه‌ای فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» توسط سید هادی اسلامی در حال انجام است.

اسلامی طراحی جلوه‌های ویژه رایانه‌ای فیلم‌های «ملک سلیمان»، «بادیگارد»، «چ» و «به وقت شام» را در کارنامه دارد و این روزها مشغول انجام اقدامات نهایی بر روی سکانس‌هایی از فیلم «منطقه پرواز ممنوع» است.

«منطقه پرواز ممنوع» به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر و تهیه‌کنندگی حامد بامروت‌نژاد برای حضور در سی‌وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده می‌شود.

کد مطلب 4480919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها