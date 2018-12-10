به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی تولید فیلم «منطقه پرواز ممنوع» به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر، ساخت موسیقی و جلوههای ویژه فیلم نیز به مراحل پایانی خود رسیده است.
حبیب خزاییفر، چند روزی است که ساخت موسیقی متن فیلم «منطقه پرواز ممنوع» را آغاز کرده است. خزاییفر ساخت موسیقی فیلمهایی چون «ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» را در کارنامه خود دارد.
همچنین ساخت جلوههای ویژه رایانهای فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» توسط سید هادی اسلامی در حال انجام است.
اسلامی طراحی جلوههای ویژه رایانهای فیلمهای «ملک سلیمان»، «بادیگارد»، «چ» و «به وقت شام» را در کارنامه دارد و این روزها مشغول انجام اقدامات نهایی بر روی سکانسهایی از فیلم «منطقه پرواز ممنوع» است.
«منطقه پرواز ممنوع» به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر و تهیهکنندگی حامد بامروتنژاد برای حضور در سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده میشود.
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