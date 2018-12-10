هوشمندسازی یکی از ابزارهای مبارزه با فساد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند با بیان اینکه استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و اداره هوشمند تهران ارتباط مستقیمی با شعارهای شورای شهر در حوزه شفافیت و آگاهی افکار عمومی دارد، گفت: بهترین ابزار شفافیت، انتشار اطلاعات است که این گام از زمان شهردار شدن نجفی آغاز شد و با راه اندازی سامانه شفافیت از نخستین گام ها در این زمینه برداشته شد و در حال حاضر اطلاعات بارگذاری در آن تکمیل می شود.

وی همچنین با اشاره به روز دانشجو و روز جهانی مبارزه با فساد اظهار داشت: آنچه باعث سرزندگی و انگیزه دانشجویان می شود جامعه ای بدون فساد است و همچنین برای هوشمندسازی باید از فعالیت های دانشگاهی و دانشجویان بهره برد.

هاشمی با تأکید بر اینکه یکی از راه حل های مبارزه با فساد، موضوع هوشمندسازی است، تصریح کرد: به جز بحث مبارزه با فساد باید بتوانیم از بحث هوشمندسازی در حوزه توسعه اقتصادی، فرهنگی و کسب و کار استفاده کنیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد دو سامانه تهران من و سامانه با هم، برخی از گام هایی است که شهرداری در جهت هوشمند سازی برداشته است، گفت: باید از این محل بتوانیم برای تهران کسب درآمد کنیم و اینگونه نیست که این برای تهران هزینه داشته باشد.

محسن هاشمی با اشاره به اینکه هزاران فیبر نوری در تهران نصب و یا در حال نصب است، اظهار داشت: در حال حاضر مخابرات، اتصالاتی در شهر اضافه کرده بدون آنکه عوارض آن را به شهرداری تهران بدهد.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ سامانه در شهرداری تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از سامانه ها به کاربر بالا، اتوماسیون اداری شهری است که ۵۰ هزار کاربر دارد و یا سامانه شهرسازی که سه هزار کاربر دارد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مسئله هوشمندسازی نباید شعاری رفتار کنیم گفت: گاهی اوقات آنقدر که از هوشمندسازی گفته ایم در زیرساخت ها آن را عملیاتی نکرده ایم. مانند حوزه پارکینگ های هوشمند و غیره.

وی تأکید کرد: باید لغت نامه ای برای آگاه سازی از لغات تخصصی در این حوزه تهیه شود.

هاشمی با بیان این که موضوع این همایش که استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در مدیریت و اداره هوشمند شهر است گفت :بدیهی است بهترین راه تحقق شفافیت، انتشار اطلاعات است.

وی ادامه داد:نهم دسامبر روزجهانی مبارزه با فساد بود که از سال ۲۰۰۳ از سوی سازمان ملل متحد جهت تقویت مبارزه با فساد در کشورهای جهان وسازمانهای بین المللی نامگذاری شده است، اقدام شورای پنجم در مسیر شفاف سازی مدیریت شهری را می توان یکی از نمادهای مهم حرکت در مسیر مبارزه بافساد نام گذاشت.

رئیس شورای شهر تاکید کرد:مبارزه با فساد از اولویت های همگرایانه نظام جمهوری اسلامی ونظام بین الملل است و حدود دو سال پیش از نامگذاری این روز توسط سازمان ملل، رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد که در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ صادر شد، بر عزم جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد تاکید کردند و مطالبه عمومی مردم و شهروندان تهرانی نیز در همین جهت قرار دارد و یکی از دلایل مشارکت تاریخی در انتخابات شورای شهر گذشته نیز تحقق این موضوع از سوی مدیریت شهری بوده است.

هاشمی تاکید کرد:البته بحث شهر هوشمند، موضوعی بسیارفراتر از شفافیت و مبارزه با فساد است و می تواند بستر اصلی توسعه اقتصادی، کاهش هزینه اداره شهر و رونق کسب وکار را فراهم کند.

به گفته هاشمی استفاده از ظرفیت شهر هوشمند می تواند به استفاده بیشتر و بهینه از حمل ونقل عمومی یا شبکه معابر شهری بیانجامد که هم اکنون نیز برخی از نرم افزارها در این مسیر وارد شده اند.

امیدواریم مجموعه سازمانها و معاونتهای شهرداری تهران وپرسنل و مدیران، به استقبال از استفاده از فن آوری های نوین در مدیریت شهری بروند واز مقاومت یا موازی کاری پرهیز کنند وشاهد وضعیتی بهتر از اتوماسیون اداری شهرداری در مسیر استفاده از مدیریت شهری هوشمند باشیم.

در حاشیه مراسم یکی از خبرنگاران از رییس شورای شهر تهران، در مورد شایعات مطرح شده در مورد اختلاف با نایب رییس شورا پرسید، محسن هاشمی در پاسخ گفت: این شایعات ناشی از برداشت نادرست مزاح بنده با جناب آقای امینی در صحن شورا ایجاد شده است و کسانی که با فضای شورای پنجم آشنا نیستند ممکن است از آن برداشت اشتباهی کنند. آقای امینی از حقوقدانان مسلط و متخصص می باشد که وجود ایشان در شورای پنجم غنیمت است و روابط صمیمانه ای با ایشان داریم. انتظار از رسانه ها و فعالانی که در صحن شورا حضور دارند این است که مطالب را به شکلی منعکس کنند که برداشت ناصحیحی شکل نگیرد واگر از این شوخی در فضای مجازی تلقی بی احترامی به جناب آقای امینی شده از ایشان عذر خواهی می کنم.