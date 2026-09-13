به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، نهاد اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که حرکت مسافران و جریان تجارت در گذرگاه های الشیب(چذابه)، شلمچه و مندلی بنا به دستورات علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از سر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، بعد از انجام هماهنگی های لازم میان دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و سازمان گذرگاه های مرزی فعالیت این گذرگاه ها به شرح زیر خواهد بود؛

از بامداد امروز و ساعت شش صبح به وقت محلی ورود مسافران از گذرگاه های الشیب و شلمچه از سرگرفته شده است. همچنین فعالیت های تجاری در گذرگاه های شلمچه از روز دوشنبه، مندلی از روز سه شنبه و الشیب از روز پنجشنبه همگی از ساعت شش صبح به وقت محلی از سر گرفته می شود.

این نهاد عراقی تصریح کرد که روند عبور مسافرین و فعالیت های تجاری در گذرگاه های زرباطیه(مهران) و المنذریه(خسروی) متوقف نشده و طی ۲۴ ساعت شبانه روز ادامه دارد.