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۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

پنجشنبه این هفته؛

مراسم جشن‌امضای کتاب‌های گلعلی بابایی در بیروت برگزار می‌شود

مراسم جشن‌امضای کتاب‌های گلعلی بابایی در بیروت برگزار می‌شود

مراسم جشن امضای ۳ عنوان از کتاب‌های گلعلی بابایی روز پنجشنبه ۲۲ آذر در نمایشگاه کتاب بیروت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن امضای ترجمه ۳ عنوان از کتاب‌های گلعلی بابایی روز پنجشنبه ۲۲ آذر در نمایشگاه کتاب بیروت برگزار می‌شود.

۳ کتاب مورد اشاره که به عربی ترجمه شده‌اند، عبارت‌اند از: «در هاله‌ای از غبار» شامل زندگینامه شهید جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان، «ماه همراه بچه‌هاست» شامل زندگینامه شهید حاج محمدابراهیم همت و «پیغام ماهی‌ها» شامل زندگینامه شهید حاج حسین همدانی.

مراسم جشن امضای این کتاب‌ها روز پنجشنبه ۲۲ آذر، هشتمین روز برپایی نمایشگاه کتاب بیروت با حضور نویسنده آثار یادشده، در غرفه نشر ۲۷ بعثت در این نمایشگاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4481489

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