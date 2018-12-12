۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۹

توسط مراکز آپا و ماهر؛

نرم افزار ضدفیشینگ درگاه بانکی تولید شد/ حفظ امنیت پرداخت آنلاین

افزونه نرم افزاری ضد فیشینگ درگاه بانکی با همکاری مراکز آپا و ماهر و با هدف شناسایی صفحات جعلی درگاههای بانکی پرداخت الکترونیک تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حفظ امنیت اطلاعات کاربران در خرید و پرداخت اینترنتی امری بسیار مهم و جدی محسوب می شود و اغلب کاربران در زمان استفاده از اینترنت برای عملیات پرداخت، نگران به سرقت رفتن اطلاعات و رمزعبور کارتهای بانکی خود هستند.

از این رو مرکز آپا (مرکز گاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد رایانه ای) دانشگاه سمنان با حمایت مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) با هدف شناسایی و آگاه ساختن سرویس‌گیرنده وب از درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی، افزونه تشخیص صفحات جعلی (فیشینگ) را تولید کرده است.

با نصب افزونه (Extension) ضد فیشینگ درگاه بانکی و با استفاده از تکنولوژی‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده در این نرم افزار، امنیت اطلاعات کاربران به خطر نخواهد افتاد و حریم خصوصی آنها حفظ می شود.

این نرم‌افزار در صورتی که درگاه پرداخت الکترونیکی را جعلی تشخیص دهد، آدرس درگاه را برای بررسی بیشتر به سرور ارسال خواهد کرد و هیچ اطلاعات دیگری از کاربر دریافت نخواهد شد. به بیان دیگر این افزونه، درگاه های جعلی پرداخت بانکی را شناسایی کرده و هشدار می دهد.

با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به صفحات پرداخت اینترنتی در یک سایت، به صورت خودکار اصل بودن یا فیشینگ بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود.

کاربر باید برای یک پرداخت اینترنتی با اطمینان خاطر، این نرم افزار را روی سیستم کامپیوتری و یا موبایل خود نصب کند.

از آنجا که بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب قربانیان فیشینگ از طریق گوشی همراه گرفتار این دام می‌شوند، برای حفظ امنیت پرداخت الکترونیک و جلوگیری از سرقت کارت‌های بانکی توصیه می‌شود کاربر مرورگر فایرفاکس را روی گوشی همراه خود نصب کرده و با نصب افزونه ضد فیشینگ روی آن، پرداخت اینترنتی مطمئنی داشته باشید.

نحوه دریافت این افزونه در سایت مرکز ماهر در این لینک توضیح داده شده است.

