به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی استان زنجان بابیان اینکه استان زنجان در زمینه آسیب‌های اجتماعی جزو استان‌هایی است که با کم‌ترین دغدغه در این زمینه مواجه است و این مهم را باید به فال نیک گرفت، افزود: خوشبختانه زنجان جزو استان‌هایی است که در زمینه اعتیاد در جایگاه پایین‌تری قرار داشته و این خود حاکی از آن است که می‌توان زنجان را جزو پاک‌ترین استان‌ها از این حیث قلمداد کرد.



وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل پایین بودن مصرف مواد مخدر در استان زنجان، دین‌داری مردم این دیار و ارادت به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است، ادامه داد: آمار حاکی از آن است که در استان زنجان بیش از ۱۲۰۰ هیئت مذهبی فعال وجود داشته و این مهم به‌عنوان ظرفیتی ارزشمند در حوزه مذهبی تلقی می‌شود که باعث شده از زنجان به‌عنوان استانی الگو در این زمینه یاد شود.



حقیقی با تأکید بر اینکه اگر به دنبال ارائه راه‌حل و کم کردن آسیب‌های اجتماعی هستیم، باید به‌صورت عملیاتی وارد عمل شده و یکی از آسیب‌ها را به‌صورت پایلوت در استان اجرا کنیم تا بتوانیم به‌عنوان الگو در کشور مطرح شویم، اظهار کرد: اگر مسئله الگو شدن را مطرح می‌کنیم، به این خاطر است که زنجان پتانسیل لازم را برای الگو شدن داشته و در این راستا باید به‌صورت عملیاتی وارد حوزه‌های اجتماعی شویم.



وی با یادآوری اینکه در برنامه پایلوت شدن باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که با کم‌ترین هزینه بتوانیم به نتایج قابل‌توجهی دست‌یابیم، افزود: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که نه تنها در کشور، بلکه در مجامع بین‌المللی نیز به‌عنوان یک دغدغه از آن یاد می‌شود، موضوع مواد مخدر است که ایران اسلامی در این راه ۳۷ هزار شهید و جانباز داده و این مبارزه ادامه خواهد داشت.



استاندار زنجان با اشاره به اینکه گردش مالی مواد مخدر عدد بزرگی است، به همین خاطر برای مبارزه با آن باید فرهنگ مصرف نکردن مواد مخدر را در جامعه ترویج دهیم، تصریح کرد: اگر خواهان حل ریشه‌ای مسائل به‌ویژه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی هستیم، باید برای مقابله با آن، برنامه کاربردی و عملی تدوین کنیم، به همین خاطر در گام اول باید از انجام کارهای موازی امتناع کرده و کارهای عملیاتی را در دستور کار قرار دهیم.



وی بابیان اینکه یکی از آسیب‌های حوزه اجتماعی، موازی کاری و فعال نبودن هیئت اندیشه‌ورز در استان است، ادامه داد: یکی از تأکیدات ما در بحث فعالیت‌های اجتماعی، اهتمام به خانه‌های جوان است که در این راستا فرمانداران باید در هر شهرستان مکانی رابه‌عنوان خانه جوان تعیین و آن را در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان قرار دهند تا نسبت به تجهیز آن اقدام شود.



نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به اینکه برای مطالبه گری جوانان و ارائه برنامه از سوی این قشر آینده‌ساز، خانه‌های جوان باید جدی گرفته شود، گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که می‌توان در حوزه جوانان به آن عمل کرد، بحث افزایش سرانه ورزشی و سرانه مطالعه است که برای تحقق برنامه‌ها در این راستا می‌توان از ظرفیتی که در سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد، استفاده کرد.