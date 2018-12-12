دید افقی در کرمانشاه به ۵۰ متر رسید

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان امروز در پاره‌ای از نقاط به ویژه حواشی رودخانه‌ها مه‌آلود است که به تدریح از میزان مه کاسته می شود.

وی با بیان اینکه کمترین میزان دید افقی در شهر کرمانشاه در صبح امروز ۵۰ متر بوده است، گفت: از بعد از ظهر فردا تا روز جمعه‌ موجی ضعیف از جو استان عبور می‌کند که سبب افزایش ابر و وزش باد می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: به دنبال این موج در نواحی شمالی و شمال غرب رگبار موقت باران و برف دیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود هوای استان در این هفته پایدار باشد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۲۰ درجه و کوزران با پنج درجه گرمترین و سردترین نقاط استان بودند.

خسروی گفت: در این مدت هوای شهر کرمانشاه بین منفی دو درجه و ۱۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.