لیورپول و ترس از روزی که «صلاح» نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول توانست در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا باقی بماند و این دستاورد به لطف درخشش محمد صلاح حاصل شده است. ستاره مصری یک بار دیگر در یک بازی مهم که بسیار هم حساس بود گل زد. اما مطمئنا زمانی این درخشش‌ها به پایان می‌رسد و تیم دیگر قهرمانی نخواهد داشت.

لیورپول فقط به ۳ امتیاز بازی مقابل ناپولی نیاز داشت و به لطف صلاح به این هدف رسید تا تیم کلوپ به همراه پاری‌سن ژرمن به دور بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا صعود کند. شاید برای کسانی که در انگلیس و خصوصا در لیورپول هستند تماشای درخشش‌های صلاح عادی شده باشد، اما فراموش نکنید کسی که از بیرون ماجرا تماشا کند هنوز متوجه می‌شود که قرمزها چقدر به این بازیکن مصری متکی هستند. آنقدر که فصل گذشته هم به لطف درخشش او به فینال رسیدند.

در بازی مقابل ناپولی گل صلاح یک نکته خاص داشت، نکته‌ای که او را از دیگر بازیکنان متمایز می‌کرد. وقتی جیمز میلنر توپ را در صحنه گل به صلاح رساند شرایط طوری بود که به نظر نمی‌آمد موقعیت خطرناکی برای لیورپول به دست آمده باشد؛ اما همیشه بازیکنان بزرگ هستند که موقعیت‌های بزرگ را خلق می‌کنند، کاری که صلاح هم کرد و از زاویه بسته دروازه حریف را باز کرد.

لیورپول حالا در مرحله بعد است، اما لیورپول و کلوپ نباید فراموش کنند که باید همیشه قدردان ستاره مصری‌شان باشند.