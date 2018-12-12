عربستان در پی ترویج تفکر تکفیری در حوزه بالکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دی ولت در شماره امروز خود نوشت: دولت عربستان با ساخت مسجدی بزرگ در بوسنی که هر هفته در آن اقامه نماز جمعه صورت می گیرد و یا ساخت و راه اندازی یک مرکز خرید بزرگ و مجهز در یکی از پر ترددترین مناطق شهری بوسنی از مواردی است که نشان از تلاش سعودی ها برای نفوذ در منطقه بالکان دارد.

به نوشته این روزنامه آلمانی، دولت ریاض یک برنامه زمانبندی شده برای نفوذ در کشورهای حوزه بالکان تهیه و تدوین کرده که پایه آن بر ترویج اسلام تکفیری بنا شده است.

دی ولت در ادامه نوشت: بوسنی از شمار بیشتری شهروند مسلمان در مقایسه با سایر کشورهای حوزه بالکان برخوردار است به همین دلیل این کشور از گزینه های نخست ریاض بوده است.

گفتنی است چندی پیش نیز اخباری مبنی بر ارسال تسلیحات ساخت بوسنی به عربستان در رسانه های گروهی منتشر شده است.