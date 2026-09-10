جوئل کوئن با فیلم جدیدش به دنیای گوتیک اسکاتلند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، تولید فیلم «جکِ پیک» جوئل کوئن در گلاسکو و حدود نوامبر ۲۰۲۵ به پایان رسید. فوکوس فیچرز که آخرین بار گفته شده بود در حال مذاکره برای این پروژه است، هنوز مشارکت خود را تأیید نکرده و فیلم در هیچ جشنواره‌ای حضور نیافته است.

هرچند گزارش شده بود اکران این فیلم به سال ۲۰۲۷ موکول شده است، لسلی منویل که از بازیگران فیلم است، به ددلاین گفته بود که این فیلم اواخر امسال اکران خواهد شد. چند روز بعد، ورایتی گزارش کرد که این فیلم برای تعداد انگشت‌شماری از استودیوها به نمایش درآمده است.

ظاهراً اولین نسخه نزدیک به ۱۵۰ دقیقه بود و منابع می‌گویند به فیلم می‌توان حسابی امیدوار بود. چند هفته بعد، نسخه دیگری از فیلم با تدوین فشرده‌تر اکران شد که تماشاگران از بازی پتسی فران بازیگر برادوی، در نقش اصلی شگفت زده شده بودند.

در این فیلم، فران، جاش اوکانر، فرانسیس مک‌دورماند، دیمین لوئیس و لسلی منویل بازی می‌کنند، اما تاکنون جزئیاتی از داستان فاش نشده و تنها چیزی که می‌دانیم این است که یک «فیلم معمایی گوتیک» است که در دهه‌ ۱۸۸۰ اسکاتلند اتفاق می‌افتد.

با این اوصاف، می‌توان تأیید کرد که این فیلم بر اساس رمان «بیگانه: داستانی از میانسالی» نوشته فرانسیس فردریکا مونتسور در سال ۱۹۰۱ ساخته شده است.

شخصیت اصلی، استر موردانت است که فران نقش این زن سی و چند ساله را ایفا کرده است. داستان درباره مردی است که از مرگ بازمی‌گردد (اوکانر) و درگیر نقشه‌ای در مورد ارث و اموال می‌شود. او و استر در کنار هم قرار می‌گیرند تا مسیر گذشته ادامه یابد. در همین حال، مردی مرموز، احتمالاً یک روح، توسط زنی - مک‌دورمند یا منویل - به عنوان پسر و وارثی که سی سال پیش فوت کرده‌است، ظاهر می‌شود.

برونو دلبونل فیلمبردار فیلم «جکِ پیک» است که استاد ساخت فضایی رویایی است و کارش را در فیلم «درون لوئین دیویس» ساخته کوئن‌ها فوق‌العاده انجام داد. کارتر بورول، همراه همیشگی کوئن‌ها، موسیقی این فیلم را ساخته است.

کوئن فیلمنامه را نوشته، در حالی که پیش‌نویس اصلی آن توسط النور کاتون نوشته شده بود. این فیلم توسط بلوپرینت پیکچرز و ایندین پینت‌براش تهیه شده است.

این فیلم حاصل دومین تلاش انفرادی جوئل است. تراژدی «مکبث» که سال ۲۰۲۱ اکران شد، اقتباسی از شکسپیر بود. به نظر می‌رسد «جک پیک» عمیق‌تر از آن فیلم به رمان اصل خود وفادار باشد.